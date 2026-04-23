Tigres podría romper racha de 11 partidos consecutivos en Liguilla

Tigres ostenta el récord histórico de más participaciones consecutivas en Liguilla. El cuadro felino ha disputado 22 fases finales de forma ininterrumpida, sin embargo, esta racha se podría romper este fin de semana si es que los dirigidos por Guido Pizarro no logran avanzar a la fiesta grande en la última jornada.

💥 Con intensidad, determinación y la mira puesta en el objetivo. pic.twitter.com/cCzTRqTIm0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 23, 2026

La escuadra regiomontana ha asistido a las Liguillas por 11 años consecutivos. La última vez que no logró clasificar fue en el Clausura 2014 cuando acabó la temporada en la posición 14 de la tabla general, y en este Clausura 2026, se podría repetir la historia. Para la jornada 17, los felinos reciben a Mazatlán en el Volcán y la buena noticia es que dependen de ellos mismos para avanzar.

Una victoria les aseguraría un boleto para la fiesta grande, sin embargo, un empate o una derrota los dejaría esperando los resultados de Tijuana y León para seguir con vida.

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Afortunadamente para Tigres, Mazatlán es uno de los peores visitantes del torneo, ya que solo han sumado 4 puntos de 24 posibles jugando fuera de casa. Por si esto fuera poco, los mazatlecos han ganado un solo partido en calidad de visitantes, han empatado uno más y han perdido seis encuentros.

Este panorama pone a Tigres como el amplio favorito para sumar el triunfo, lo que matemáticamente los clasificaría a la Liguilla del fútbol mexicano.

Sin embargo, es importante mencionar que en caso de que Mazatlán de la sorpresa y elimine a Tigres, André Pierre Gignac estaría cerrando su etapa en Liga MX como jugador de la escuadra regiomontana después de 11 años en la institución, ya que no renovará su contrato que expira al término del presente semestre.