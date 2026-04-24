América vs Atlas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 del Clausura 2026 Liga MX

Última jornada de temporada regular en la Liga MX. América recibe a los Rojinegros del Atlas en un duelo de dos equipos que buscan un lugar en la Liguilla del fútbol mexicano.

La vista en el cierre de la fase regular del CL26. 🧐



¡Con todo para la Jornada 17! 🦅🫶 pic.twitter.com/gImSXn7H0r — Club América (@ClubAmerica) April 24, 2026

Las Águilas vienen levantando el vuelo después de vencer a Toluca y León y, en este momento, ocupan la sexta posición de la tabla general. El cuadro dirigido por André Jardine depende de sí mismo para clasificar a la fase final. Una victoria y hasta un empate les daría el pase a la siguiente ronda, mientras que una derrota los dejaría con posibilidades de quedar eliminados.

Del otro lado, el conjunto rojinegro también llega con vida. Los dirigidos por Diego Cocca son séptimos de la tabla con 23 puntos y están obligados a sacar el triunfo si no quieren depender de otros resultados. En caso de un empate o una derrota, los de La Academia podrían ser superados por Tigres, Tijuana y León y quedar matemáticamente eliminados de la fase final.

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Por este contexto, América y Atlas se jugarán la vida en la última jornada del Clausura 2026. Desde el Estadio Banorte, por un boleto para la Liguilla del fútbol mexicano, Águilas contra Rojinegros, y tú lo podrás vivir a través de W Deportes.

AMÉRICA VS ATLAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER