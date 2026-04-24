Pachuca vs Pumas: EN VIVO. dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 17 del Clausura 2026 Liga MX

Pachuca y Pumas estarán frente a frente en duelo clave de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este enfrentamiento tendrá, ni más ni menos, que al segundo y tercer lugar de la tabla general.

Pachuca vs Pumas / Jam Media Ampliar

Pumas es sublíder y todavía aspira al primer lugar, siempre y cuando gane y Chivas no consiga el triunfo frente a Tijuana. Pachuca, por su parte, puede arrebatarle el segundo puesto a los universitarios en caso de conseguir una victoria.

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Los Tuzos vienen de perder en su visita a Xolos por un marcador de 3-1, en el que hicieron algunas rotaciones en su cuadro titular, mientras que el cuadro felino superó una desventaja de dos goles y remontó para vencer 4-2 a FC Juárez.

Sobresale que Pumas solamente ha perdido un partido a lo largo de todo el torneo, pero también resalta que Pachuca no ha perdido como local en este semestre.

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El árbitro central de este partido será el novato Yonatan Peinado, quien vivirá el encuentro más importante de su carrera hasta este momento.

Intenso duelo disputarán Pachuca vs Pumas y se podrá escuchar en vivo a través de la Cadena W.

PACHUCA VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER