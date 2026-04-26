Raphael Veiga falla y “Ponchito” González sentencia: América pierde ante Atlas y cae al octavo lugar / Agustin Cuevas

América terminó el torneo Clausura 2026 con derrota en el Estadio Azteca frente a Atlas con gol rojinegro de último minuto.

América vs Atlas / Agustin Cuevas Ampliar

En el transcurso del encuentro América fue el que más propuso, pero no logró encontrar la portería contraria. Incluso, en la primera parte, Raphael Veiga falló un penal, el cual fue atajado por Camilo Vargas.

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Luego, en el complemento, América tuvo la posesión y la mayor cantidad de toques de balón, pero siguió sin encontrar el cerrojo para abrir la cabaña de los Zorros. Lo más destacado para las Águilas fue el regreso a las canchas de Henry Martín, quien tuvo actividad en el segundo tiempo.

Cuando parecía que todo terminaría sin goles, apareció una genialidad de “Ponchito” González, quien le hizo dos grandes quiebres a Sebastián Cáceres para anotar el tanto del triunfo rojinegro.

UN GOL ESPECIAL ⚽️⚽️⚽️



Ponchito González habló sobre su anotación de último minuto ante el América, lo que le permitió al Atlas colarse a la Liguilla. pic.twitter.com/R9cwLIvpu0 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 26, 2026

Con este resultado, Atlas firmó su pase a liguilla como sexto lugar de la tabla general mientras que América, en un giro estrepitoso, terminó en el octavo sitio y se medirá ante el superlíder Pumas en los Cuartos de Final.