Estadio Banorte: Nuevo vídeo viral exhibe la remodelación del recinto a semanas del Mundial

El Estadio Banorte, corazón del fútbol mexicano, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Lo que debía ser una tarde de nostalgia y magia durante el “Juego de Leyendas” entre México y Brasil el pasado 19 de abril, terminó convirtiéndose en una denuncia ciudadana. Un video grabado por un aficionado desde los pasillos exteriores muestra un hueco en la estructura que permite ver, directamente hacia la cancha.

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¿Falla estructural o descuido estético?

En la grabación se observa un hueco o una apertura considerable en la estructura de una de las zonas de gradas o pasillos. Como menciona la persona en el vídeo, se puede ver directamente hacia la cancha a través de esa grieta.

Estadio Banorte vista sobre Tlalpan / Cristopher Rogel Blanquet - FIFA Ampliar

El vídeo se ha vuelto viral debido a que el Estadio Banorte acaba de pasar por un largo proceso de remodelación masiva para estar listo para el Mundial de 2026. Los usuarios en redes sociales han expresado su preocupación por la seguridad estructural del recinto y han cuestionado la calidad de los trabajos terminados, especialmente faltando menos de dos meses para la inauguración de la Copa del Mundo. Hasta el momento, las autoridades del estadio no han emitido un comunicado al respecto.

En redes sociales, algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de una junta constructiva (espacios diseñados para permitir el movimiento natural de los grandes edificios ante sismos o cambios de temperatura).

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Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, calificando la obra de “peligrosa” y “hecha al vapor”, especialmente considerando que el recinto permaneció cerrado meses para estos trabajos.

Otros detalles que ha tenido el Estadio Banorte con la remodelación

A este “hueco” en las gradas se suman otras quejas de los asistentes al juego de leyendas:

Falta de señalización: Problemas logísticos en los accesos.

Problemas logísticos en los accesos. Conectividad nula: Deficiencias en el servicio de internet prometido.

Deficiencias en el servicio de internet prometido. Visibilidad obstruida: Quejas por palcos y gradas nuevas que no permiten ver el campo completo.

Con el reloj en contra, la administración del Estadio Banorte enfrenta su partido más difícil: convencer al mundo de que el estadio más emblemático de México no sólo es histórico, sino también seguro para recibir a millones de turistas en junio próximo.