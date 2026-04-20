Chivas va por la historia: el récord de puntos que ilusiona a toda su afición / Jam Media

Las Chivas Rayadas del Guadalajara atraviesan uno de sus momentos más brillantes en la era moderna del fútbol mexicano. Bajo la dirección técnica del argentino Gabriel Milito, el conjunto tapatío no solo se ha consolidado como un candidato natural al título de la Liga MX, sino que está a las puertas de firmar una temporada que quedará grabada en los libros de historia. Tras una racha de resultados positivos, el “Rebaño Sagrado” se encuentra en la ruta para imponer su mejor marca de puntos en los últimos 30 años, un hito que ha despertado la ilusión máxima en su afición.

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Un torneo que ya es histórico para el Rebaño

Con 34 puntos tras 14 jornadas, el conjunto rojiblanco alcanzó el máximo histórico que había conseguido en contadas ocasiones durante los últimos 30 años en torneos cortos. Este registro no es menor: cada vez que Chivas llegó a esa cifra, terminó disputando la final del campeonato, lo que aumenta la expectativa sobre el desenlace del Apertura 2026 (o torneo en curso).

Además, el equipo de Milito no solo igualó ese número, sino que también ha impuesto nuevas marcas internas, como mayor cantidad de triunfos en un solo torneo corto, consolidándose como uno de los equipos más dominantes del semestre.

Gabriel Milito, cerca de entrar en la historia del club

El impacto del técnico argentino ha sido inmediato. En menos de un año, ya superó su propio registro de puntos respecto al torneo anterior y se metió en la conversación de los entrenadores más exitosos del club en torneos cortos, entre los que destacan figuras como Hans Westerhof, Ricardo Ferretti o Matías Almeyda.

Chivas aún tiene margen para hacer algo inédito: alcanzar hasta 40 puntos si gana sus últimos partidos. De lograrlo, Milito no solo rompería el récord histórico del equipo, sino que podría firmar la mejor fase regular en la historia de la institución en este formato.

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El récord está a la vista: un cierre clave para romper la marca

A falta de tres jornadas, el panorama luce favorable para el Guadalajara, que enfrentará a rivales fuera de zona de Liguilla, lo que incrementa sus posibilidades de cerrar con paso perfecto.

El cierre del torneo será crucial, pero las proyecciones indican que este plantel tiene todo para ser recordado como el mejor Rebaño de las últimas tres décadas. La meta es clara: el récord de puntos es el preludio de la búsqueda por la anhelada estrella número 13.