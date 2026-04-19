Chivas firma una noche histórica con goleada ante Puebla y amarra el liderato general / Simon Barber

Chivas alcanzó su victoria número 11 en el Clausura 2026 tras derrotar 5-0 al Puebla en el Estadio Akron, una noche que quedará marcada en la historia rojiblanca. El equipo dirigido por Gabriel Milito no solo recuperó el camino del triunfo, también dio un paso firme hacia la Liguilla.

Chivas vs Puebla / Simon Barber Ampliar

La victoria tiene un significado especial: es la primera vez que el Guadalajara alcanza esa cifra de triunfos en torneos cortos. Además, con 34 puntos igualó su mejor registro desde 1996 y aún tiene margen para superarlo. El proyecto luce sólido, con un equipo en ritmo ascendente y una afición que volvió a responder llenando su casa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Armando ‘Hormiga’ González rompe récord histórico en la Liga MX con Chivas

El inicio no fue sencillo. Puebla sorprendió en los primeros minutos con dos llegadas claras que encendieron las alarmas en la zaga local. Alejandro Organista y Emiliano Gómez probaron sin éxito, mientras el arquero José Raúl Rangelintervenía para mantener el cero en su portería.

La reacción rojiblanca llegó pronto. Al minuto 19, Efraín Álvarez filtró un balón preciso que Bryan González convirtió en un golazo con un disparo bombeado. Apenas siete minutos después, Ricardo Marín amplió la ventaja con un certero cabezazo, consolidando el dominio tapatío antes del descanso.

En el complemento, Chivas mantuvo el control y encontró el tercero en los pies de Brian Gutiérrez, quien aprovechó un rebote en el área. Aunque la “Hormiga” buscó insistentemente su gol, el arquero poblano evitó su festejo, en la única deuda ofensiva de una noche redonda.

Chivas se despide de su afición / Simon Barber Ampliar

El cierre fue contundente. González firmó su doblete al minuto 82 con un zurdazo cruzado, y poco después Hugo Camberos selló la goleada con un disparo implacable. Antes, Daniel Aguirre había estado cerca con una espectacular tijera que exigió al guardameta rival.

Más allá del marcador, el Guadalajara confirmó su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027 y se enfila a la Liguilla con confianza renovada. Restan dos jornadas para cerrar la fase regular, con visitas a Necaxa y duelo final ante Tijuana, donde el Rebaño buscará mantener el paso y consolidar su candidatura al título.