Armando ‘Hormiga’ González rompe récord histórico en la Liga MX con Chivas

Armando González ya es el mexicano Sub 23 con más goles en una sola temporada, contemplando el Apertura y Clausura de la Liga MX, solo abarcando la historia de los torneos cortos.

Armando González / Jam Media Ampliar

La Hormiga, la temporada pasada en 14 partidos como titular de 18 posibles, terminó anotando 12 goles y una asistencia, siendo parte del equipo de la semana en dos ocasiones y además ganando el título de goleo de manera compartida junto a Joao Pedro y Paulinho. Estos números le dieron para ser elegido como el mejor jugador del Apertura 2025.

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En el actual certamen ya igualó los tantos de la campaña pasada y también siendo la figura de la semana en un par de ocasiones. Armando González es el actual goleador del torneo, superando los once tantos de Joao Pedro que está en el segundo puesto y los seis de Paulinho que se encuentra en la tercera posición.

Sumando las dos campañas, tenemos un total de 24 goles, lo cual lo coloca como el segundo goleador de Chivas en su historia en una sola temporada, superando a Omar Bravo con 22 y a Javier “Chicharito” Hernández y Salvador Reyes con 21. Además, todavía le faltan cuatro juegos de temporada regular; podría superar al primer puesto que es Jaime Pajarito con 27.

HORMIG⚽️⚽️⚽️L



Armando González marca gol en cinco jornadas consecutivas, el delantero llegó a su anotación número 11 ante Pumas.



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Para darse una idea del poder de la Hormiga González, en este torneo ha hecho más tantos que Querétaro y Puebla, y solo dos menos que el América y Atlas que tienen 14.