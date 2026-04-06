Uriel Antuna explica por qué no festejó su gol ante Chivas: “Los equipos grandes se respetan”

En el marco de la Jornada 13 del Clausura 2026, Uriel Antuna volvió a sonreír en la Liga MX. El delantero de Pumas UNAM anotó su primer gol con la institución auriazul y, de paso, rompió una larga sequía de casi dos años sin celebrar en el torneo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el potente zapatazo que dejó sin oportunidad a Raúl Rangel, sino su sobria reacción: Antuna no festejó y, al contrario, juntó las palmas de las manos pidiendo disculpas a la afición de Chivas presente en el Estadio Akron.

Uriel Antuna / Jam Media Ampliar

Tras el partido que terminó en empate, el “Brujo” explicó claramente sus motivos: “En su momento cometí un error, los equipos que son grandes se respetan... Todos prácticamente se respetan. En un momento de frustración, seguramente, cometí ese error y bueno... Lo dije cuando estuve en Cruz Azul, le pido disculpas a la afición, a todos por festejar de esa manera, creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande que se merece respeto”, comentó el atacante en zona mixta.

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Con este gesto de respeto, Uriel Antuna buscó cerrar un capítulo y mostrar crecimiento personal. “Hay que darle mérito al rival”, añadió, reconociendo el peso histórico y la grandeza del Rebaño Sagrado.

La “Ley del ex” con sabor a madurez

A pesar de no celebrar, el gol de Antuna tuvo un sabor especial: fue su primera anotación en Liga MX desde su etapa en Cruz Azul. Para muchos aficionados, representó la clásica “Ley del ex”, pero el propio jugador prefirió bajarle el tono al momento y priorizar el respeto por la institución donde militó en sus inicios.