Armando González rompe la maldición de Chivas en la Selección Mexicana

De cara al Mundial 2026 y con la presión de entrar a la lista definitiva del once ideal para la Selección Mexicana, Armando “Hormiga” González, terminó la racha de nueve años sin que un jugador de Chivas marcara gol portando los colores del Tri, registrando así su primera anotación del centro delantero con el combinado azteca.

Armando Gonzalez de México celebra después de anotar el segundo gol.

Tuvieron que pasar nueve años para que un atacante del Rebaño Sagrado marcara un gol con la selección, esto en el partido amistoso de México vs Islandia en el estadio La Corregidora donde el Tri goleó 4-0 a Islandia. El último jugador de Chivas que le marcó a dicho conjunto fue Alan Pulido en 2017.

En los últimos 10 años por las filas de Chivas han pasado un total de 11 centros delanteros, como Alan Pulido, José Juan Macías, Javier Hernández, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos, Santiago Ormeño, Ricardo Marín, Armando González, Oribe Peralta, Ángel Zaldívar Ángel Sepúlveda.



De dichos atacantes, únicamente Zaldívar, Sepúlveda, Macías y Alan Pulido han sido llamados al combinado azteca, donde “Puligol” es el único jugador que se ha hecho presente en el marcador siendo jugador de Chivas.

Actualmente, la “Hormiga” llega con el peso de ser el campeón de goleo vigente de la Liga MX, un título que es de suma importancia y que le ha servido para quitarse en gran parte la presión en torneos internacionales. A estas alturas Chivas ha pasado a ser la base de la Selección Mexicana, después de dos convocatorias seguidas en choques amistosos, en enero ante Panamá y Bolivia y recientemente contra Islandia.

