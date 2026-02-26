¿Se va de Pumas? Keylor Navas rompe el silencio y lanza dardo a la directiva:

El experimentado portero costarricense de Pumas, Keylor Navas ha puesto sobre la mesa una situación que genera incertidumbre entre la afición auriazul, ya que, hasta el momento, el club no le ha ofrecido renovar su contrato, el cual finaliza el próximo 30 de junio de 2026.

Keylor Navas jugando ante Rayados / Jam Media Ampliar

En una entrevista reciente con KeryNews en YouTube, el guardameta de 39 años fue claro y directo al abordar su futuro en el Pedregal: “Si por mí fuera, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado la renovación sin ningún problema. Pero la realidad es que no tengo nada que firmar. El club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo”, declaró Navas.

El tico, quien llegó a Pumas como un refuerzo de lujo y ha sido pieza clave en la portería felina, expresó su total comodidad y gratitud hacia la institución y la afición: “Estoy muy contento aquí, el club y la gente me recibieron súper bien. La afición me dice que no me vaya, que me quede… pero es que no hay nada que firmar”.

🚨Keylor Navas quiere renovar con Pumas🚨



Pero Pumas aún no le ha ofrecido la renovación al que hoy es el mejor portero en la Liga MX



La entrevista completa en mi canal! pic.twitter.com/AmMTeiI7XP — Kery Ruiz (@KeryNews) February 25, 2026

¿Qué significa esto para Pumas y Keylor Navas?

La ausencia de pláticas formales abre varios escenarios de cara al cierre del Clausura 2026 y el mercado de fichajes de verano. Keylor Navas ha demostrado un nivel sólido desde su llegada, con atajadas decisivas y liderazgo en el vestidor, lo que lo convierte en un elemento valioso para el proyecto universitario.

Sin embargo, al tratarse de un agente libre a partir de julio, el portero podría recibir ofertas de otros clubes de Liga MX o incluso del exterior, aunque su prioridad parece ser quedarse en México y, específicamente, en Pumas. Hasta el momento la directiva auriazul aún no ha dado señales públicas sobre el tema, lo que genera especulaciones entre los seguidores.

Keylor Navas con la Selección de Costa Rica / Omar Vega/USSF Ampliar

El legado de Keylor Navas en Pumas hasta el momento

Desde su arribo, Navas ha elevado el estándar en la meta de los universitarios. Su experiencia en clubes como Real Madrid, PSG y Tottenham y su paso con la Selección de Costa Rica en la eliminatoria, lo han convertido en ídolo instantáneo para la afición auriazul. Ahora, con el torneo en marcha y Pumas buscando meterse a zona de clasificación o liguilla, el tema contractual se suma a la presión deportiva.

