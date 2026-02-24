Pumas tiene en la mira a un jugador elemental de Cruz Azul

Las planificaciones para le próximo torneo ya se han hecho presentes, en este caso Pumas ha reactivado su interés por Andrés Gudiño, actual portero de Cruz Azul, quien se ha convertido en el objetivo principal para reforzar el equipo universitario en el mercado de verano de 2026.

LA SALIDA DE KAYLOR NAVAS: EL DETONANTE QUE VESTIRÍA A GUDIÑO DE AZUL Y ORO

El portero de Cruz Azul, Andres Gudiño estaría en la mira de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el conjunto universitario está analizando opciones para su nueva portería, debido a la posible salida del guardameta Keylor Navas, dado el termino de su contrato en verano de 2026, con las duda que existen en si renovara o se marchara de la institución.

Gudiño ha sido titular sustituyendo a Kevin Mier después de su lesión, pero se sabe que la directiva de Cruz Azul lo mandará al banquillo una vez el portero titular esté recuperado, lo que facilitaría su interés por buscar un club donde sea titular, recordemos que el arquero renovó su contrario con la maquina hasta el 30 de junio de 2027.

Aunque le club aun no ha anunciado nada en concreto, es bien sabido que no es la primera vez que el nombre de Gudiño suena en los pasillos de Pumas, desde la salida del arquero Alex Padilla hacia el futbol europeo el año pasado.

La contratación del portero celeste solo seria si su actual portero deja el equipo, por otro lado, Cruz Azul en caso de vender a su portero al conjunto de CU, podría solicitar un millón de dólares como mínimo, con información de Transfermarkt es en lo que actualmente está tazado el guardameta.

