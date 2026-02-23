Pumas mantiene el invicto ante Rayados en el Clausura 2026

Los Pumas continúan con el invicto en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El cuadro universitario conquistó el triunfo frente a los Rayados de Monterrey en la jornada 7 del campeonato. Desde los primeros minutos tenían intenciones de ir al frente y rindió frutos la insistencia.

Pumas vence a Rayados / Agustin Cuevas Ampliar

Al minuto nueve, Álvaro Angulo puso el primer tanto del compromiso. No pasó mucho tiempo para que cayera el doblete del atacante; al minuto 24 logró rematar dentro del área para vencer la portería de Monterrey.

De esta manera se fueron al descanso con una ventaja importante, aunque quedaban historias por contar en el segundo tiempo. Ya en esta parte, la escuadra de los Rayados creció, aunque Pumas logró defenderse de buena manera.

Álvaro Angulo y Efraín Juárez / Agustin Cuevas Ampliar

Las redes no se volvieron a mover y de esta manera el Club Universidad se quedó con el triunfo. La victoria lleva a Pumas a un total de cuatro partidos ganados para instalarse en la parte alta de la tabla general.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez firma doblete con el Fulham y levanta la mano rumbo al Mundial