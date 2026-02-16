Pumas: La mejor ofensiva de la Liga MX tras seis jornadas del Clausura 2026

Tras seis fechas Pumas es la mejor ofensiva del torneo con 12 tantos anotados. Los “Universitarios” lideran esta casilla del Clausura 2026 de la Liga MX, con un amplio repertorio de jugadores que han marcado; además acumulan 12 puntos en la tabla general, posicionándose entre los mejores de la liga. Daremos un breve repaso por lo que ha sido la temporada para el conjunto auriazul.

En la fecha uno, los “Felinos” empataron a un tanto ante Querétaro, en ese duelo Adalberto Carrasquilla se hizo presente en el marcador. En la jornada dos, Pumas visitó a Tigres, en ese encuentro Robert Morales anotó el tanto de la victoria; además, el paraguayo debutó como goleador con su nuevo equipo.

En el tercer partido del torneo, los Pumas empataron 1-1 ante León, el anotador fue Juninho, quien hizo su debut goleador en la liga mexicana. En la fecha cuatro los “Universitarios” golearon a Santos por 4-0, los tantos fueron de Adalberto Carrasquilla, Alan Medina y un doblete de Jordan Carrillo.

En la jornada anterior, los dirigidos por Efraín Juárez repartieron puntos ante Atlas tras un empate a dos tantos, Pedro Vite y Juninho se hicieron presentes en el marcador. En esta última jornada, los “Universitarios” consiguieron una gran remontada ante Puebla por 3-2, los anotadores del partido fueron Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho.

En ofensiva los Pumas se han visto sumamente bien, hay competencia interna y eso provoca que sus jugadores estén en un mejor nivel; en cuanto a resultados, rendimiento y números podemos notar que el cuadro auriazul va por buen camino en este Clausura 2026.

