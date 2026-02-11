Pumas y su fracaso en CONCACAF: ¡37 años sin ser campeón internacional!

Con la eliminación ante San Diego FC, los Pumas extendieron su racha a 37 años sin levantar el título de la CONCACAF. El cuadro universitario no es capaz de proclamarse monarca de la zona desde la temporada 1989-1990.

Aquel último campeonato internacional lo consiguió frente al club Pinar del Río de Cuba. Esa plantilla de los Pumas la conformaban futbolistas de la talla de Luis García, Jorge Campos, Juan Carlos Vera, Sergio Bernal, Claudio Suárez, Manuel Negrete y Alberto García Aspe, entre otros. La jerarquía de ese plantel hizo que los capitalinos vencieran con un global de 4 goles a 2 a la escuadra cubana y levantaran su tercer título de la CONCACAF Champions Cup.

Sin embargo, desde ese momento, los universitarios no han podido repetir la hazaña, a pesar de que han llegado a la gran final en un par de ocasiones en el Siglo XXI. En 2005 cayeron contra el Saprissa de Costa Rica y en 2022 también dejaron escapar el campeonato frente a Seattle Sounders bajo el mando de Andrés Lillini.

Ahora, en 2026 ni siquiera fueron capaces de avanzar de la primera ronda, ya que fueron goleados por San Diego FC en los Estados Unidos y, aunque ganaron el juego de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, quedaron eliminados por marcador global de 4 goles a 2 con Efraín Juárez como técnico.

