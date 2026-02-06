¿Robert Dante Siboldi a Pumas? El uruguayo levanta la mano: “Tienen un plantel muy competitivo”

El banquillo de Pumas comienza a arder. Tras la dolorosa goleada sufrida ante San Diego FC en la Concachampions 2026, la continuidad de Efraín Juárez pende de un hilo, y los nombres para relevarlo ya circulan en los pasillos de Cantera. Uno de los candidatos más fuertes es Robert Dante Siboldi, quien recientemente rompió el silencio sobre la posibilidad de vestirse de azul y oro.

Robert Dante Siboldi / Jam Media Ampliar

Siboldi elogia el presente universitario

En declaraciones recientes para ESPN, el exestratega de Tigres y Cruz Azul se mostró respetuoso con el proceso actual, pero no ocultó su admiración por la plantilla que hoy dirige Juárez. A pesar de los rumores que lo colocan como la opción “B”, justo detrás de un viejo conocido como Guillermo Vázquez, Siboldi fue claro al analizar el potencial del equipo:

“Pumas tiene un plantel muy competitivo, sin lugar a dudas que tiene muy buenos jugadores. Se ha reforzado bastante bien y perfectamente puede competir por un lugar en la Liguilla y, ¿por qué no?, pensar en un título que hace tiempo no se les da”, afirmó el técnico uruguayo.

¿Siboldi a Pumas? 😮



El entrenador uruguayo aclara los rumores que lo ponen en el equipo auriazul.



Disfruta Futbol Picante en #DisneyPlus 📺 pic.twitter.com/L63NVm4yKA — Futbol Picante (@futpicante) February 6, 2026

¿El fin de la era Efraín Juárez?

Aunque Siboldi matizó sus palabras asegurando que la directiva parece mantener la confianza en Juárez, la realidad es que el proyecto del joven técnico mexicano está “tocado”. La humillación internacional en San Diego ha reactivado la urgencia de resultados en el Clausura 2026.

Siboldi, quien recientemente terminó su etapa con el Mazatlán, se encuentra libre y con el cartel de “especialista en crisis”, lo que lo convierte en un imán para una afición universitaria que exige experiencia y mano dura en el vestidor.

Efraín Juárez / Azael Rodriguez Ampliar

Los números que respaldan a Siboldi

Si la directiva encabezada por Luis Raúl González decide dar el golpe de timón, Siboldi llegaría con un palmarés sólido:

Campeón de Liga MX con Santos Laguna (2018) y Tigres (2023).

con Santos Laguna (2018) y Tigres (2023). Experiencia en gestión de plantillas con alta presión mediática.

Conocimiento profundo del mercado mexicano.

Por ahora, todo depende del partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Si Efraín Juárez no logra la remontada heroica, el camino para que Robert Dante Siboldi llegue al Pedregal podría quedar totalmente despejado.

