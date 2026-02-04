Pumas sufre goleada en territorio ajeno; ¡Pie y medio fuera de Concachampions! / The San Diego Union-Tribune

Pumas perdió de forma estrepitosa en su debut en la CONCACAF Champions Cup por marcador de 4-1 ante San Diego FC.

Los universitarios comenzaron con la ventaja con un gol tempranero al minuto 11 por parte de Robert Morales, quien conectó el balón de chilena e hizo un golazo.

Al medio tiempo los auriazules se irían con ma ventaja, pero los californianos eran superiores. Para la segunda parte fue que vino la lluvia de goles del San Diego. El primero llegó por la vía aérea por conducto de Manu Duah, al minuto 68.

Más tarde, al 76, comenzaría la la remontada de los de la MLS, con un finde David Velázquez, seguido de Alex Meighten al 81 y cerrando la pinza al 86 con el cuarto de Luca Bombino.

De esta manera, Pumas tendrá que ganar por un amplio marcador en Ciudad Universitaria si es que quiere pasar de ronda.