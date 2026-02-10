Pumas asume nuevo fracaso: ¡Eliminado de Concachampions vs San Diego!

Pumas quedó eliminado de la CONCACAF Champions Cup luego de perder en el global ante San Diego FC. El marcador global terminó por 4 tantos a 2 para el cuadro de la MLS, quienes ganaron el partido de ida por marcador de 4 tantos a 1, mientras que la vuelta la ganaron los universitarios por 1-0.

En este partido en ciudad universitaria, Pumas intentó desde los primeros minutos, generando una gran cantidad de oportunidades aunque no encontraban la contundencia. Cabe señalar que la visita tuvo varias oportunidades desde la contra.

De esta manera terminó la primera mitad, con el empate sin goles que no le beneficiaba a los mexicanos. Arrancando la segunda parte, Pedro Vite llenó de ilusión a sus aficionados, luego de que lograra marcar el primer tanto del juego y que dejaba sensaciones de remontada.

Pasaron los minutos y la tónica era la misma; ya que seguían generando muchas jugadas peligrosas, aunque no pudieron volver a mover las redes. Al final, Keylor Navas salvó a los Pumas en más de una ocasión.

De esta manera, Pumas quedó eliminado de la competencia luego de perder por 4 goles a 2 en el marcador global ante San Diego, siendo el primer equipo mexicano que sale de la Champions Cup.