Cruz Azul se queda sin plan B: Descartan el Parque Bicentenario para el nuevo estadio

La ilusión de la afición de Cruz Azul por tener un estadio moderno dentro de los límites de la CDMX recibió un balde de agua fría. A pesar de los rumores que colocaban al Parque Bicentenario, en los límites de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco como el terreno ideal para la construcción del nuevo inmueble, las autoridades y responsables del recinto han cerrado la puerta de forma definitiva.

Las razones principales apuntan a la preservación ecológica y al uso de suelo del parque, el cual está destinado a ser un pulmón verde y un espacio de esparcimiento familiar, lo que hace incompatible la edificación de un estadio de fútbol de alta capacidad.

¿Por qué se cayó la opción del Parque Bicentenario?

Aunque la ubicación era estratégica por su conectividad con el Metro y avenidas principales, existen tres factores clave que frenaron el proyecto:

Impacto Ambiental: El parque es una de las áreas de recuperación ecológica más importantes de la zona tras el cierre de la antigua refinería.

“Es mentira que el Parque Bicentenario vaya a ser destinado para algún otro proyecto. El Parque Bicentenario el día de hoy, después del lamentable accidente que hubo ahí está en manos del Gobierno federal, para que siga siendo un gran parque para la población. Es mentira que vaya a ser destinado para algún otro proyecto”, comentó Clara Brugada.

“Si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México está bien, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se van a analizar, para que no afecten”, puntualizó.

¿Qué sigue para el Estadio de Cruz Azul?

Con el Parque Bicentenario descartado, Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul deberán retomar otras opciones en la periferia de la Ciudad de México o en el Estado de México. Entre las zonas que aún se mantienen en el radar aparecen:

Tlalnepantla: Donde ya ha habido pláticas previas con autoridades municipales. Magdalena Mixhuca: Aunque la saturación de eventos en la zona lo hace complicado. Renovación en la Nochebuena: Seguir como inquilinos en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque no sea una solución a largo plazo.

