Cruz Azul vs Tigres: ¿Por qué cambió de horario y a qué hora se juega el partido de la Jornada 6? / Jam Media

La Liga MX ha sorprendido a los aficionados de La Máquina y de los Felinos con un ajuste de último momento en el calendario del Clausura 2026. El duelo entre Cruz Azul y Tigres, originalmente pactado para el horario estelar del domingo, ha sufrido una modificación oficial.

Willer Ditta y Erik Lira / Manuel Velasquez Ampliar

¿Por qué cambió el horario?

Aunque la liga no profundizó en los motivos específicos del ajuste, se entiende que responde a una optimización de la logística y la programación televisiva para este fin de semana. Este encuentro es, sin duda, el plato fuerte de la Fecha 6, pues enfrenta al segundo y tercer lugar de la tabla general, ambos con 10 unidades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul lanza oferta formal por Nico Ibáñez: Los detalles del fichaje bomba

Nuevo horario oficial: Cruz Azul vs Tigres

El partido, que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, estaba programado originalmente para las 19:00 horas. Sin embargo, tras el anuncio oficial de este lunes, el silbatazo inicial se ha adelantado.

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Domingo 15 de febrero de 2026 Nuevo Horario: 16:30 horas (Tiempo del Centro de México)

16:30 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Estadio Cuauhtémoc, Puebla. Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial.



El encuentro de la Jornada 6 se disputará este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas en el Estadio Cuauhtémoc. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 9, 2026

Un duelo por la cima del Clausura 2026

El choque entre la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón y los pupilos de Guido Pizarro promete ser de alto voltaje. Tigres llega con la moral por las nubes tras golear 5-1 a Santos Laguna, mientras que Cruz Azul busca mantener su racha positiva en casa administrativa antes de encarar sus compromisos internacionales en la Concacaf Champions Cup.

Cabe mencionar que la última vez que estos dos equipos se vieron las caras en fase regular, la paridad fue la constante, pero la localía de Cruz Azul en Puebla le ha sentado bien al conjunto cementero en este arranque de torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul: Esta es la sede que toma la delantera para la construcción de su propio estadio