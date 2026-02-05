Cruz Azul: Esta es la sede que toma la delantera para la construcción de su propio estadio / Elizabeth Ruiz Ruiz

Cruz Azul está cada vez más cerca de dejar de ser “arrimado” en estadios ajenos. De acuerdo con información revelada por el periodista Luis Castillo, este jueves se llevará a cabo una nueva reunión clave entre directivos celestes y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para avanzar en el proyecto del nuevo estadio del club.

Luego de que el mandamás de la Máquina, diera a conocer que se reunió con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, de inmediato despertaron los rumores sobre la sede para comenzar la construcción del conjunto celeste.

¿Dónde podría construir Cruz Azul su estadio?

El Parque Bicentenario, ubicado Azcapotzalco emerge como la opción principal para la construcción del recinto. Este espacio, que ya funciona como un importante pulmón recreativo y cultural de la capital, ofrece ventajas claras: buena conectividad vial, integración urbana y un potencial para convertirse en un corredor deportivo y de entretenimiento que beneficie a la afición y a la ciudad.

Aunque en meses anteriores el Parque Bicentenario había sido descartado temporalmente por complicaciones derivadas de eventos pasados como el accidente en el Axe Festival 2025, donde desafortunadamente dos periodistas perdieron la vida, las negociaciones parecen haber tomado nuevo impulso tras el encuentro inicial entre el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Velázquez, y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Fuentes cercanas al proceso indican que esta segunda reunión podría definir detalles clave y allanar el camino para un anuncio oficial previsto para finales de marzo. Recordemos que la Asamblea de Cooperativistas ya aprobó un presupuesto de 5 mil 400 millones de pesos para la obra, y el club mantiene su compromiso de permanecer en la CDMX, descartando opciones en el Estado de México. Mientras tanto, La Máquina cumplirá su contrato en el Estadio Azteca, con regreso confirmado post-Mundial 2026, lo que da margen para planear con cautela pero sin perder el ritmo.

Para la afición celeste, que lleva décadas soñando con una casa propia digna de su historia y grandeza, estas noticias representan un paso firme hacia la materialización de un proyecto que no solo fortalecerá la identidad del club, sino que también generará beneficios económicos y sociales para la capital. Cruz Azul no solo busca un estadio: busca su identidad definitiva. Y todo apunta a que, pronto, el Parque Bicentenario podría teñirse de azul para siempre.

