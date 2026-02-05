Cruz Azul suma potencia ofensiva con el fichaje de Christian Ebere

Cruz Azul acelera en el mercado de fichajes y da un golpe importante de cara al Clausura 2026: Christian Ebere se convertirá en el nuevo refuerzo de Cruz Azul. Así lo detalló el reconocido periodista César Luis Merlo, quien confirmó que el delantero nigeriano de 27 años firmará un contrato por tres años con el conjunto cementero, procedente del Nacional de Uruguay.

Christian Ebere / Guillermo Legaria Ampliar

Ebere, nacido en Abuya, Nigeria, el 4 de abril de 1998, llega a La Noria con un perfil versátil que ilusiona a la afición celeste. Campeón mundial Sub-17 en 2015, el atacante ha recorrido un camino intenso en el fútbol sudamericano: pasó por clubes brasileños como Fluminense, Juventude y Vila Nova, se consolidó en Plaza Colonia y explotó en Nacional, donde disputó 29 partidos, anotó 6 goles y dio 2 asistencias en poco más de 1,000 minutos. Su velocidad, potencia física y capacidad para jugar como centrodelantero o por las bandas lo convierten en una pieza ideal para el esquema de Nicolás Larcamón, que busca mayor desequilibrio y profundidad ofensiva.

El fichaje, que se cierra en una operación cercana a los 2 millones de dólares con reparto entre Nacional y Plaza Colonia, representa una apuesta clara de la directiva encabezada por Iván Alonso y el ingeniero Víctor Velázquez. Tras rumores y negociaciones avanzadas que inicialmente apuntaban a un posible plan B ante la incertidumbre con otros nombres como Joao Pedro, Ebere se posiciona como el elegido para reforzar el frente de ataque.

Joao Pedro / Hector Vivas Ampliar

¿Podrá el nigeriano adaptarse rápido al ritmo intenso de la Liga MX y convertirse en el “9” que necesita La Máquina?

Su madurez futbolística, sumada a su experiencia en ligas competitivas y títulos ganados, incluyendo con Nacional, sugieren que sí. Cruz Azul apuesta por un jugador en plenitud, con hambre de revancha y listo para dejar huella en el futbol mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jorge Sánchez aterriza en Grecia: El lateral mexicano reporta con el PAOK y regresa a Europa con ilusión renovada