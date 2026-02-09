Cruz Azul lanza oferta formal por Nico Ibáñez: Los detalles del fichaje bomba

El reloj juega en contra de Cruz Azul. Con el cierre del mercado de fichajes de la Liga MX a la vuelta de la esquina, la directiva encabezada por Iván Alonso ha dado un golpe sobre la mesa al presentar una oferta formal a los Tigres de la UANL por Nicolás Ibáñez.

Ante las complicaciones surgidas en las últimas horas para concretar el fichaje de Joao Pedro, jugador del Atlético de San Luis, el conjunto cementero ha activado su “Plan B”, que para muchos es una garantía probada en el fútbol mexicano.

¿Cuál es la oferta de Cruz Azul por Nico Ibáñez?

Fuentes cercanas a la negociación indican que La Máquina puso sobre la mesa una propuesta por la transferencia definitiva del atacante argentino naturalizado mexicano. Se habla de una cifra que ronda los 2.5 y 3 millones de dólares, buscando aprovechar que el jugador no entra en los planes estelares de Tigres tras la llegada de Rodrigo Aguirre.

Contrato propuesto: 2 años con opción a uno más.

2 años con opción a uno más. Situación en Tigres: El “Toro” Ibáñez ya fue dado de baja del registro del primer equipo para liberar la plaza de Aguirre, lo que facilita su salida inmediata.

¿Por qué se cayó lo de Joao Pedro?

Aunque el delantero del San Luis era la prioridad de Nicolás Larcamón, las altas pretensiones económicas del club potosino y la falta de acuerdo en la duración del contrato del jugador frenaron la operación. Ante esto, Cruz Azul no quiso arriesgarse a quedarse con las manos vacías y aceleró por Ibáñez, quien ya conoce lo que es ser campeón de goleo y de liga en México.

El debut soñado: ¿Contra su ex equipo?

De concretarse el movimiento en las próximas horas, el destino podría regalarnos un guion de película. El próximo compromiso de Cruz Azul es precisamente ante Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Si los registros se completan este lunes, Nico Ibáñez podría debutar con la camiseta celeste enfrentando a sus ahora excompañeros.

