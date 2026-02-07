¡Bombazo en la Liga MX! Cruz Azul y Tigres negocian el fichaje de Nico Ibáñez

La urgencia por encontrar al “9” nominal en la Noria ha tomado un giro inesperado. Ante las complicaciones para cerrar el fichaje del brasileño Joao Pedro, la directiva de Cruz Azul ya tiene un nuevo objetivo de peso en la Liga MX: Nicolás Ibáñez.

De Brasil a Monterrey: El cambio de planes de la Máquina

De acuerdo con información del periodista Carlos Córdova, las conversaciones entre Cruz Azul y Tigres se han abierto formalmente. El motivo es la posibilidad de que el delantero argentino, Nico Ibáñez, se convierta en el referente de área que tanto ha solicitado el cuerpo técnico celeste.

Aunque la prioridad inicial era el atacante del Vitória, las negociaciones por Joao Pedro no han avanzado según lo esperado hasta este momento. Ante este estancamiento, la opción de Ibáñez surge como una solución inmediata y de “garantía probada” en el fútbol mexicano.

¿Por qué Nico Ibáñez es el candidato ideal?

La directiva cementera busca un jugador que no necesite adaptación y que pueda rendir lo antes posible. Ibáñez cumple con todos los requisitos:

Conoce la Liga MX: Multicampeón con Pachuca y Tigres.

Multicampeón con Pachuca y Tigres. Efectividad: Es uno de los goleadores más rentables del torneo pese a no ser siempre titular en el esquema de la UANL.

Es uno de los goleadores más rentables del torneo pese a no ser siempre titular en el esquema de la UANL. Disponibilidad: Con la competencia interna en Tigres, el jugador vería con buenos ojos un rol protagónico en un equipo de los llamados “grandes”.

Días clave en la Noria: Se espera que esta semana sea definitiva para cerrar al delantero. La directiva sabe que el tiempo apremia y no quieren iniciar el torneo con el puesto de centro delantero vacante.

Lo que sigue para Cruz Azul

Las próximas horas serán fundamentales para determinar si Tigres está dispuesto a dejar salir a su atacante y bajo qué condiciones compra definitiva o préstamo. Lo que es una realidad es que Nico Ibáñez podría estar muy cerca de vestir de azul.

