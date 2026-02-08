Mikel Arriola en el Super Bowl LX: ¿Qué hace el Comisionado de la FMF en la NFL? / Agustin Cuevas

Mientras la Liga MX cerraba su actividad de la Jornada 5, los reflectores se movieron hacia el norte del continente. Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Presidente Ejecutivo de la Liga MX, fue visto este domingo en el Levi’s Stadium para presenciar el Super Bowl LX.

Mikel Arriola / Manuel Velasquez Ampliar

Un invitado de lujo en el “Súper Domingo”

El directivo mexicano no quiso perderse el choque entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Arriola fue captado por las cámaras a su llegada al inmueble de Santa Clara, portando un estilo casual y relajado, aprovechando el hueco en la agenda del fútbol mexicano, ya que la actividad de la Primera División en México concluyó el sábado por la noche con el duelo entre América y Monterrey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Filtran setlist de Bad Bunny para el Super Bowl LX! Estas son las canciones que tocará el ‘Conejo Malo’

¿Negocios o placer? La visión de Arriola

No es secreto que Mikel Arriola es un ferviente seguidor del modelo deportivo estadounidense. En diversas ocasiones, el mandatario de la FMF ha expresado su intención de replicar estrategias de la NFL y la NBA en el balompié nacional, especialmente en temas de:

Experiencia del aficionado en los estadios.

en los estadios. Comercialización y derechos de transmisión.

y derechos de transmisión. Estructura de espectáculo (Show del medio tiempo).

Mikel Arriola no quiso perderse el SB… pic.twitter.com/GXuvGDT4vz — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) February 9, 2026

Su presencia en el Super Bowl LX cobra especial relevancia considerando que México será sede del Mundial 2026 en apenas unos meses. Observar de cerca la logística del evento deportivo más grande de Estados Unidos podría ser parte de su agenda de trabajo para el “Coloso de Santa Úrsula” y las otras sedes mundialistas.

Sin actividad en el Tri

Al no haber compromisos de la Selección Mexicana en esta ventana de febrero, Arriola se tomó el tiempo de cruzar la frontera. Cabe recordar que el próximo gran compromiso del conjunto nacional será en marzo, cuando enfrenten a Portugal en la reapertura del Estadio Banorte.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Patriots vs Seahawks, revancha 11 años después: un duelo histórico vuelve al gran escenario