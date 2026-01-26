Patriots vs Seahawks, revancha 11 años después: un duelo histórico vuelve al gran escenario

Patriots vs Seahawks, se dará en revancha de 11 años después, un duelo histórico que regresa al gran escenario del Super Bowl LX (Super Bowl 60). Hace exactamente 11 años, el 1 de febrero de 2015, se jugó el Super Bowl XLIX en Glendale, Arizona. Los New England Patriots de Tom Brady vencieron 28-24 a los Seattle Seahawks de Russell Wilson y Pete Carroll en uno de los finales más dramáticos de la historia de la NFL.

La jugada icónica fue la intercepción de Malcolm Butler en la yarda 1 de los Patriots, cuando Seattle decidió pasar en lugar de entregar el balón a Marshawn Lynch. Ese momento cambió el partido y marcó el comienzo de otra era de dominio para New England.

New England Patriots / Kathryn Riley Ampliar

Ahora, en 2026, la revancha está confirmada: Patriots vs Seahawks en el Super Bowl LX, el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

¿QUÉ HA CAMBIADO EN ESTOS 11 AÑOS?

Sin Tom Brady ni Bill Belichick. El equipo resurgió con el quarterback de segundo año Drake Maye (jugando a nivel MVP), el head coach Mike Vrabel (ex jugador campeón con los Pats y ahora Coach of the Year candidate), y una defensa asfixiante. Llegan con récord de 14-3 en temporada regular (17-3 incluyendo playoffs), buscando su séptimo anillo, un récord histórico. Vencieron en el AFC Championship a los Broncos 10-7 en un juego nevado y defensivo.

Aunque, sin Wilson ni Carroll. Ahora liderados por Sam Darnold (en su mejor versión, en su quinto equipo) y el head coach Mike Macdonald (segundo año). Tienen la mejor defensa de la liga (“Dark Side”) y vencieron en el NFC Championship a los Rams 31-27 en un duelo ofensivo espectacular. Llegan con 14-3 en regular, buscando su segundo título y la revancha por aquel “what if” de la yarda 1.

Seattle Seahawks / Sean M. Haffey Ampliar

Con los defensas de élite, ambos equipos llegan con defensas dominantes. Los Patriots han permitido poquísimos puntos en playoffs, y los Seahawks fueron los que menos puntos concedieron en 2025. Asimismo, los quaterbacks jóvenes, Drake Maye (Patriots) vs Sam Darnold (Seahawks). Ambos con potencial para brillar, pero también con riesgos.