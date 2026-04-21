Brandon Aubrey y Cowboys llegan a un acuerdo: ¡Se convierte en el pateador mejor pagado de la NFL!

Se hizo oficial que los Dallas Cowboys renovaron al pateador All-Pro Brandon Aubrey con una extensión de contrato por cuatro años con un valor garantizado de 28 millones de dólares, convirtiéndose así en el pateador mejor pagado en la historia de la NFL.

Brandon Aubrey and the Dallas Cowboys reached agreement today on a deal that will make Aubrey the highest paid kicker in NFL history. The four-year extension makes Aubrey the first kicker to earn $7 million per year and receive $20 million guaranteed, per Todd France and AJ… pic.twitter.com/v5sxT7wPDB — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 20, 2026

En su temporada de rookie, Aubrey tuvo un impacto inmediato al ser nombrado All-Pro, y en sus dos primeras campañas también fue seleccionado al Pro Bowl. Su efectividad lo respalda: suma 112 goles de campo acertados en 127 intentos, lo que representa un 88% de precisión. Este registro solo es superado por el veterano Justin Tucker, quien mantiene un 90% de efectividad.

La historia de Aubrey es poco común. En sus inicios fue futbolista en la Universidad de Notre Dame, donde jugaba como defensa central e incluso llegó a ser nombrado MVP de su equipo.

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En 2017 fue seleccionado en el superdraft por el Toronto FC de la MLS; sin embargo, tras realizar la pretemporada, no logró quedarse en el plantel y fue cortado ese mismo año. Posteriormente, decidió alejarse del deporte profesional y se desempeñó como ingeniero en software.

Fue en 2019 cuando Aubrey optó por cambiar de rumbo e iniciar su carrera como pateador de fútbol americano. No obstante, su oportunidad llegó hasta la temporada 2022-2023, cuando jugó en la USFL con los Birmingham Stallions, una liga alternativa. Su desempeño llamó la atención y, en 2023, fue firmado por los Dallas Cowboys, equipo con el que debutó en la NFL.