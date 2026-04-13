Draft NFL 2026: ¿Quién es Fernando Mendoza, el QB que los Raiders elegirían como Pick 1?

La ciudad de Pittsburgh se prepara para recibir el Draft de la NFL, uno de los eventos más importantes del futbol americano profesional. La sede principal será el Acrisure Stadium, casa de los Steelers, donde se concentrará la actividad durante tres días, del 23 al 25 de abril.

Acrisure Stadium / Perry Knotts Ampliar

En cuanto al formato, la primera ronda se llevará a cabo el jueves, iniciando alrededor de las 7:00 pm (hora del centro de México), y cada equipo contará con 10 minutos para realizar su elección. El viernes se celebrarán las rondas 2 y 3, mientras que el sábado se completará el proceso con las rondas 4 a la 7.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL en México 2026: San Francisco 49ers y Miami Dolphins serían los protagonistas en el Estadio Azteca

El pick número 1 pertenece a los Raiders, y todo apunta a que seleccionarán al mariscal de campo Fernando Mendoza, quien ha generado gran expectativa y es considerado el prospecto más sólido en su posición dentro de esta generación. A pesar del interés de otros equipos, la franquicia parece tener clara su decisión.

Otro de los nombres que suena con fuerza en los primeros lugares del draft es Arvell Reese, un jugador defensivo especializado en presionar al quarterback. Se perfila como una posible selección en el segundo o tercer puesto, donde equipos como los Jets o los Cardinals podrían apostar por su talento.

Taylen Green was electric at QB for @RazorbackFB ⚡️ @taylengreen17



2026 NFL Draft – April 23-25 on NFLN/ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/YtYGlcHpYi — NFL (@NFL) April 13, 2026

En caso de que Reese sea elegido temprano, otro prospecto con características similares es David Bailey, quien también apunta a ser seleccionado dentro de los primeros tres picks, en un draft que no destaca precisamente por la profundidad en la posición de mariscal de campo.

Después de las primeras selecciones, el panorama se vuelve más incierto. Todo indica que será un draft con tendencia hacia jugadores defensivos y de mayor físico, ya que no hay una generación particularmente destacada de quarterbacks ni receptores abiertos, por lo que varios equipos podrían enfocarse en reforzar sus defensivas, especialmente en la secundaria y en el pass rush.