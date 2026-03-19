Cleveland Browns sacude a la NFL: La radical propuesta para los intercambios del Draft

Los Cleveland Browns propusieron modificar la manera en que se realizan los intercambios de selecciones del Draft de la NFL, ya que buscan ampliar el límite actual y permitir que los picks puedan negociarse hasta con cinco años de anticipación, en lugar de los tres que se permiten actualmente.

Cleveland Browns / Lauren Leigh Bacho Ampliar

La propuesta del equipo pretende que, si hoy en día solo se pueden intercambiar selecciones hasta el Draft de 2027, con esta nueva regla se pueda negociar hasta el Draft de 2031. Con este cambio, la franquicia considera que los equipos podrían planear mejor la construcción de sus plantillas, tener mayor margen para reconstrucciones y encontrar más opciones al momento de realizar movimientos durante el Draft.

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Para que la iniciativa sea aprobada, los Browns necesitan que al menos 24 de los 32 propietarios de la liga voten a favor durante la reunión de dueños en la que se presentará la propuesta. En caso de no alcanzar esa cantidad de votos, la regla no será modificada y la NFL mantendrá el límite actual de tres años para intercambiar selecciones del Draft.

Con esta propuesta, Cleveland busca dar un paso importante en la forma en que los equipos se rearman durante la temporada baja. Sin embargo, dentro de la liga también existe preocupación, ya que algunos consideran que la medida podría provocar que varias franquicias comprometan demasiados picks a futuro con tal de conseguir jugadores de inmediato, lo que incluso podría facilitar la formación de equipos muy cargados de talento en poco tiempo.

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Habrá que esperar el resultado de la votación para saber si la NFL aprueba este cambio o si decide mantener el sistema actual de planificación a tres años.