Kenneth Walker III llega a los Chiefs: El movimiento maestro de Kansas City tras una temporada histórica

Kenneth Walker III es nuevo jugador de los Chiefs de Kansas City. El equipo buscaba mejorar su juego terrestre y lo hace con un jugador que tuvo una temporada histórica al ser nombrado MVP del pasado Super Bowl.

Los Chiefs realizaron uno de los movimientos más atractivos de la temporada baja de la NFL al conseguir a uno de los mejores jugadores del ataque terrestre de la campaña pasada. A lo largo de su carrera, Walker ha corrido para más de 3,500 yardas y ha anotado 29 touchdowns por tierra. Si bien son números sólidos, lo más destacado de este jugador fue su última temporada.

En la campaña regular logró 1,027 yardas y cinco touchdowns, mientras que en la postemporada sumó 313 yardas y cuatro anotaciones terrestres. Además, se convirtió en uno de los pocos running backs en ganar el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl en muchos años.

En el partido por el trofeo Vince Lombardi, Walker corrió para 135 yardas y estableció una marca importante durante una sola postemporada, algo que muchos corredores a lo largo de su carrera no logran alcanzar.

Con este movimiento, los Chiefs de Kansas City vuelven a levantar la mano como un candidato sólido para pelear por el título en la próxima temporada de la NFL. La franquicia buscará reforzar otros puntos débiles del equipo, luego de haber terminado la campaña anterior con una marca perdedora de 6-11.

Ahora quedará por verse si Kenneth Walker III logra convertirse en una pieza clave dentro de la ofensiva y ayudar a Patrick Mahomes y compañía en la búsqueda de un nuevo Trofeo Vince Lombardi para la franquicia.