NFL: Seahawks vigente campeón de SuperBowl abrirán la temporada 2026 en miércoles

La NFL confirmó que Seattle Seahawks serán los encargados de abrir la temporada 2026, todo esto gracias a que son los actuales campeones, la tradición del fútbol americano continúa, sin embargo tendrá algunos cambios.

Seattle Seahawks / Jane Gershovich Ampliar

El Kickoff será el miércoles 9 de Septiembre en el Lumen Field en Seattle, los vigentes campeones debutarán ante su afición y mostrarán el Vince Lombardi a su gente que recientemente consiguieron.

El rival aún no se ha anunciado, en futuras semanas se dará el calendario para la campaña. Los posibles candidatos para el juego inaugural son Cardinals, Cowboys, Giants, Chiefs, Bears o Patriots. Esto lo sabemos, ya que se dieron a conocer los juegos que tendrán en casa, sin embargo el calendario aún no ha salido.

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Cabe destacar que hay un cambio importante, ya que normalmente el inicio de las acciones es el jueves, pero esta campaña se celebrará un juego en Melbourne, Australia entre 49’ers y Rams, este compromiso se llevará acabo el jueves, por lo que para seguir con la costumbre de que el campeón sea quien de inicio a la temporada se movió el duelo.

La última vez que se movió el juego inaugural fue en 2012, en esa ocasión Giants y Cowboys se enfrentaron, siendo Nueva York los campeones, el compromiso se cambió por un tema político. Seahawks defenderá su título, y qué mejor iniciar en casa con su gente la temporada de 2026 de la NFL.