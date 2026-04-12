¡Los 49ers se renuevan! Lanzan App global con IA y logo especial por su 80 Aniversario

Los San Francisco 49ers no solo celebran ocho décadas de leyenda en la NFL, sino que lo hacen dando un salto tecnológico sin precedentes. En colaboración con PwC, el equipo de la Bahía anunció el lanzamiento de su nueva aplicación oficial, diseñada para conectar a los “Faithful” de todo el mundo con una experiencia totalmente personalizada.

San Francisco 49ers / Elsa Ampliar

Sourdough Sam AI: El nuevo aliado del fanático

La gran novedad de esta plataforma es la integración de Sourdough Sam AI, un chatbot de inteligencia artificial generativa. Esta herramienta no solo ofrece estadísticas en tiempo real y noticias del equipo, sino que funciona como un asistente personal dentro del Levi’s® Stadium, ayudando a los asistentes a ubicar servicios o seguir el gamecast en vivo.

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Celebrando 80 años de historia

Para enmarcar este lanzamiento, los 49ers presentaron un logo conmemorativo del 80 Aniversario. Este emblema será el protagonista del branding digital, la mercancía oficial y la experiencia en el estadio durante toda la temporada. Los aficionados ya pueden visualizar este diseño actualizando su app en iOS y Android.

Conexión con México y personalización

Entendiendo su enorme base de fans fuera de Estados Unidos, especialmente ante sus próximos compromisos en Méxicoy Australia, la app incluye funciones clave:

Contenido en Español: Por primera vez, la interfaz y noticias estarán disponibles en nuestro idioma.

Por primera vez, la interfaz y noticias estarán disponibles en nuestro idioma. Perfil Personalizado: Los usuarios pueden elegir a sus jugadores favoritos para recibir un feed de noticias a la medida.

Los usuarios pueden elegir a sus jugadores favoritos para recibir un feed de noticias a la medida. Comunidad Global: Si activas la ubicación, la app te conecta con Fan Clubs y eventos oficiales de los 49ers en tu ciudad.

Si activas la ubicación, la app te conecta con Fan Clubs y eventos oficiales de los 49ers en tu ciudad. Insignias Virtuales: Un sistema de recompensas para los fans más activos en la plataforma.

“Brindar a los Faithful una experiencia innovadora, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, es una prioridad. Nuestra nueva App está pensada para llevar esa experiencia al siguiente nivel”, destacó Stephanie Rogers, Directora de Marketing de los 49ers.

80 is iconic.

80 is greatness.

80 is the San Francisco 49ers. pic.twitter.com/F3OQszxzc2 — San Francisco 49ers (@49ers) April 9, 2026

El futuro del Levi’s Stadium

La aplicación mantiene las funciones críticas para los días de partido, como la gestión de boletos digitales, pagos de estacionamiento y pedidos de alimentos y bebidas, consolidando al inmueble como un verdadero Estadio Inteligente.