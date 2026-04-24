NFL Draft 2026: ¡Estás son las primeras 10 selecciones!

Comenzó el Draft de la NFL del 2026 en Pittsburgh, una lotería que fue bastante difícil de predecir, repasemos las diez primeras selecciones de esta año.

With the No. 1 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Raiders select Fernando Mendoza. @NewEraCap



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Con el pick 1, Raiders seleccionaron a Fernando Mendoza, el Quarterback procedente de Indiana tuvo una temporada de ensueño ganando el Trofeo Heisman y se alzó con el campeonato nacional, haciéndolo con un récord perfecto.

Esta selección era esperada, Las Vegas necesitaban la pieza clave para el proyecto, cabe recordar que firmaron a Kirk Cousins seguramente será para ayudar a Mendoza en su adaptación a la NFL.

Con la segunda selección los Jets se llevaron a David Bailey (EDGE, Texas Tech), los de Nueva York necesitan muchas cosas para hacer crecer a la franquicia, ahora decidieron reforzar la defensiva.

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Con el pick no.3 Cardinals nos regaló una de las sorpresas de la noche escogiendo a Jeremiyah Love (RB,Notre Dame), el equipo de Arizona tiene muchas necesidades y no se veía una elección clara, sin embargo se fueron por un corredor que promete ser uno de los mejores.

Titans en el cuarto escalón se fueron por Carnell Tate (WR,Ohio State), un arma ofensiva necesaria para el crecimiento de Cam Ward, ahora veremos si Tate puede cargar con la responsabilidad de ser el receptor número uno en su equipo. En el pick 5 Giants seleccionó a Argel Reese (LB,Ohio State), un defensivo que llama mucho la atención por sus habilidades.

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En la sexta plaza Browns y Chiefs hicieron un trade, Kansas City subió y escogieron a Manzoor Delane (CB,LSU) tras las bajas que han tenido era una selección predecible. En la séptimo pick Sonny Styles (LB,Ohio State) jugará con los Commanders.

En la octava selección Jordyn Tyson (WR,Arizona State) fue seleccionado por los Saints. En la novena plaza Browns se fueron por Spencer Fano (OT,Utah). Para cerrar los primeros diez, Giants volvió a la lotería y se quedaron con Francis Mauigoa (OT,Miami).

Estos fueron los primeros diez jugadores seleccionados en este Draft, ahora veremos cómo se desarrollan estos prospectos en la NFL.