NFL en México 2026: San Francisco 49ers y Miami Dolphins serían los protagonistas en el Estadio Azteca / Sean M. Haffey

Todo apunta a que los San Francisco 49ers y los Miami Dolphins protagonizarán el juego de la NFL en México durante la temporada 2026. De acuerdo con diversos reportes, este sería el duelo elegido para disputarse en el Estadio Azteca, que volvería a recibir un partido de temporada regular.

NFL Estadio Azteca / Buda Mendes Ampliar

San Francisco ya estaba confirmado desde hace meses como uno de los equipos designados para jugar en México, y todo indica que Miami será su rival. Aunque el calendario oficial se revelará hasta mayo, la fecha tentativa apunta al 22 de noviembre o a inicios de diciembre.

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Los 49ers tienen un antecedente reciente en territorio mexicano: fueron protagonistas del último partido de NFL en el país, cuando en 2022 vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Azteca.

Para Miami sería un hecho histórico, ya que nunca ha disputado un juego oficial de temporada regular en México. La franquicia ha tenido presencia internacional en países como Inglaterra, Alemania y España, pero su único antecedente en suelo mexicano se remonta a un partido de pretemporada en 1997.

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Los Dolphins de Miami y los 49ers de San Francisco, apuntan a disputar un gran encuentro en el Coloso de Santa Úrsula. pic.twitter.com/luR1QL2L6L — W Deportes (@deportesWRADIO) March 31, 2026

De confirmarse, sería un duelo atractivo tanto por tradición como por novedad, debido a la gran cantidad de fanáticos que tienen ambos equipos en México.