Super Bowl LXI: Sede, fecha y logo oficial para el 2027 en el SoFi Stadium

Esta temporada de la NFL terminó, ahora tendremos que esperar hasta septiembre para que regrese el fútbol americano, sin embargo, la liga nos dejó un adelanto del Super Bowl LXI.

¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LXI?

Para los aficionados del deporte, ya anotaron en su calendario el 14 de febrero del 2027, ya que ese día se jugará el Super Bowl LXI en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, casa de los Chargers y de los Rams.

El Super Bowl regresa a California

La última vez que se jugó el Super Bowl en ese estadio fue en la edición LVI, en 2022, cuando Rams y Bengals se vieron las caras; la victoria fue para Los Ángeles por 23-20, además cabe resaltar que el conjunto angelino estuvo en su casa.

California se ha vuelto uno de los lugares favoritos de la NFL, no es para menos, la ciudad tiene muchas cosas que llaman la atención para los aficionados, además cuenta con lugares emblemáticos que lo vuelven más atractivo para realizar un evento tan importante y especial.

The official Super Bowl LXI Logo has arrived 🤩 pic.twitter.com/cVn9ILCwYt — NFL (@NFL) February 9, 2026

Además de anunciar la sede, se mostró el logo del evento, en el cual podemos observar un color naranja predominante, además hay una ola que representa perfectamente a la ciudad de Los Ángeles, sede donde se jugará el encuentro.

El Super Bowl LXI tendrá un gran escenario, el SoFi Stadium volverá a ser casa del magno evento, ahora solo nos queda esperar para ver cuáles serán los equipos de la NFL que lleguen a esta instancia.

