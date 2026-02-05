49 ers vs rams: ¡Primer partido de NFL en Australia!

La NFL hizo oficial que el primer juego de temporada regular de la NFL en Australia se disputará entre 49’ers y Rams. Un enfrentamiento que siempre nos brinda un gran espectáculo por la fuerte rivalidad que hay entre estos dos equipos.

Recordemos que San Francisco y Los Ángeles comparten el Oeste de la Nacional, por lo que en una temporada se enfrentan dos veces, ahora uno de sus duelos de la siguiente campaña tendrá un sazón diferente, un toque australiano.

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 10 de la NFL / Brooke Sutton Ampliar

El duelo se jugará en el Melbourne Cricket Ground (MCG), es un inmueble en el cual caben 100,024 aficionados, además es uno de los estadios más reconocidos, históricos y antiguos del mundo. Melbourne, es un cuidad que tiene un gran cariño por la liga, desde hace tiempo el país quería un juego de temporada regular y por fin lo tendrán.

La NFL seguirá creciendo su marca, ya que en la temporada 2026 tendrá juegos en Madrid, Múnich, París, Río de Janeiro, Ciudad de México, tres partidos en Londres y el ya mencionado en Australia. Esto le da crecimiento a la liga, exposición a nivel internacional y una oportunidad a los aficionados para vivir de cerca un duelo de temporada regular.

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams / Brooke Sutton Ampliar

En cuanto a los equipos, Rams será el segundo año consecutivo que tenga una salida, ya que en 2025 jugaron ante Jaguars, en Londres. Por su parte, 49’ers tendrá su primer juego internacional desde 2022, el último fue en 2022 cuando se enfrentaron a Cardinal, en la Ciudad de México.

Un duelo sumamente llamativo entre 49’ers y Rams, en el cual decidieron agregarle que sea en Melbourne, Australia, esto provocó que los seguidores a estas franquicias apunten la fecha en su calendario, ya que será un día histórico para el país, para la NFL y los aficionados.