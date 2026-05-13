NFL confirma el 49ers vs Vikings en CDMX: Fecha y sede del Sunday Night Football 2026

La NFL ya había anunciado su regreso a tierras mexicanas y ahora finalmente se confirmó el partido que se disputará en el Estadio Banorte. Los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Minnesota Vikings en el Sunday Night Football, en un duelo que marcará el regreso oficial de la liga a México.

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La NFL confirmó este día que el encuentro se jugará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Minnesota y San Francisco protagonizarán el partido que devolverá el futbol americano de temporada regular a territorio mexicano, en un evento que promete una gran entrada y un ambiente espectacular.

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Para los 49ers será su tercera visita a México. Anteriormente jugaron en 2005 y en 2022, en ambas ocasiones frente a Arizona, dejando un saldo de una victoria y una derrota. Ahora buscarán inclinar la balanza a su favor en uno de los países donde cuentan con mayor cantidad de aficionados.

En cuanto a los Vikings, será la primera vez que disputen un partido de temporada regular en México. Aunque la franquicia ya ha participado en encuentros internacionales en otros países, el 2026 marcará su debut en territorio mexicano, en un escenario histórico y bajo los reflectores del Sunday Night Football.