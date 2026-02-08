Mack Hollins llega esposado y con máscara al Super Bowl LX

El Super Bowl LX no solo prometía espectáculo dentro del emparrillado, sino también fuera de él, y Mack Hollins se encargó de romper el internet antes de que sonara el silbatazo inicial. El receptor de los New England Patriots dejó a todos con la boca abierta al descender del autobús del equipo en una escena digna de una película de acción: esposado y portando una máscara intimidante.

¿Provocación o cábala? El show de Hollins

Mientras sus compañeros lucían trajes de diseñador y audífonos de lujo, Hollins decidió llevar el concepto de “enfocarse en el juego” a otro nivel. Con las manos sujetas por las esposas y el rostro cubierto, el jugador de los Pats caminó hacia los vestidores del Levi’s Stadium en total silencio, escoltado (de manera simbólica) por miembros de seguridad del equipo.

Esta no es la primera vez que Hollins muestra su personalidad excéntrica, recordemos que es famoso por jugar descalzo o por sus dietas inusuales, pero hacerlo en el escenario más grande del mundo, el Super Bowl LX, asegura que su nombre sea tendencia global.

Las redes sociales explotan

La imagen de Hollins “bajo arresto” rápidamente se volvió viral, generando miles de teorías entre los aficionados:

¿Mentalidad de ‘Prisionero’?: Algunos sugieren que representa que nada lo detendrá hasta conseguir el anillo.

Algunos sugieren que representa que nada lo detendrá hasta conseguir el anillo. Tributo a la cultura pop: Otros ven una clara referencia a personajes de cómics o películas de culto.

Otros ven una clara referencia a personajes de cómics o películas de culto. Marketing puro: Lo cierto es que Hollins ya ganó la batalla por la atención mediática antes del Kickoff.

Patriots en busca de la gloria en el Super Bowl LX

Más allá del show, los Patriots llegan a este domingo con la misión de consolidar su nueva era dinástica. El ambiente en Santa Clara es eléctrico y gestos como el de Mack Hollins solo alimentan la mística de un equipo que sabe jugar con la presión.

