Patrick Mahomes, el padre del quarterback estrella de los Kansas City Chiefs, fue arrestado este martes 3 de febrero de 2026 en Tyler, Texas, por violar su libertad condicional.

Según reportes de fuentes como ESPN, Mahomes Sr. consumió alcohol, lo cual está estrictamente prohibido en los términos de su libertad condicional. Esto fue detectado posiblemente por un monitor de tobillo o durante una reunión con su oficial, donde se emitió una orden de arresto.

¿Cuántos Super Bowls ha ganado Patrick Mahomes? / David Eulitt Ampliar

Hay que tener en cuenta que en febrero del 2024, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad por tercera vez o más. En agosto de 2024, se declaró culpable de un cargo de tercer grado y recibió una sentencia de 5 años de libertad condicional, en lugar de prisión inmediata.

Si se confirma la violación, podría enfrentar hasta 10 años de prisión, ya que viola los términos de un acuerdo que evitaba cárcel por el caso anterior. Actualmente, permanece en la cárcel del condado de Smith en Tyler, Texas.

NFL: Arrestan a padre de Patrick Mahomes tras violar libertad condicional Ampliar

Este no es el primer problema legal de Patrick Mahomes Sr., exjugador de MLB con 11 temporadas, incluyendo con los Minnesota Twins y New York Mets. Tiene un historial de arrestos relacionados con alcohol y conducción. El arresto ocurre justo antes del Super Bowl 2026 que se juega en febrero, lo que ha generado titulares y preocupación por el impacto en la familia Mahomes.

Es Patrick Mahomes, quien no ha comentado públicamente aún sobre el tema. Es un golpe familiar para el QB, quien ha lidiado con controversias relacionadas con su padre en el pasado.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX?