¿Cuánto cobrará Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl LX?

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se llevará a cabo este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Es el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el espectáculo como solista, un hito que resalta el creciente enfoque de la NFL en el público hispano y global. Bad Bunny, quien fue el artista más reproducido en Spotify en 2025 y ganó el Grammy al Álbum del Año en 2026, ya había aparecido como invitado en el show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

El espectáculo, patrocinado por Apple Music y producido en colaboración con Roc Nation (de Jay-Z), promete ser un “momento de entretenimiento global“, según la NFL. Aunque ha generado controversia política, incluyendo críticas de figuras como Donald Trump y anuncios de contraprogramación conservadora, el comisionado Roger Goodell lo ha defendido como una forma de unir a fans de diversas culturas.

¿Cuánto cuesta montar un show de medio tiempo del Super Bowl?

La NFL cubre todos los gastos de producción del show del medio tiempo, que suelen ser millonarios por los 12-15 minutos de duración. No hay una cifra oficial exacta para el show de Bad Bunny en 2026, pero basándonos en ediciones recientes:

El show de Jennifer Lopez y Shakira (2020) costó alrededor de $13 millones.

(2020) costó alrededor de $13 millones. Otros ejemplos incluyen $10-17 millones en producciones elaboradas como la de The Weeknd en 2021, donde el artistaaportó parte de su bolsillo para extras.

Estos presupuestos cubren: escenario personalizado, efectos especiales, fuegos artificiales, LED, proyecciones, hasta 3,000 personas en staff técnico, audio masivo, vestuario, ensayos y logística.

En resumen, montar un espectáculo de este calibre cuesta entre $10 y $20 millones en promedio para la NFL, y a veces más si hay elementos ultraespectaculares. La liga asume estos costos como inversión en audiencia y branding global.

¿Cuánto le pagarán a Bad Bunny?

El Conejo Malo no verá ni un peso en su bolsillo por su participación en el Super Bowl LX, en términos de un pago por aparición o caché tradicional. La política de la NFL es clara: no pagan a los artistas por presentarse ni a los bailarines principales, que a menudo se consideran “voluntarios” o bajo escala sindical mínima.

Los performers reciben solo la escala sindical mínima de otros gremios: alrededor de $600-1,000 por el día del show y ensayos. Por ejemplo, Usher recibió unos $671 por la actuación + $1,800 por ensayos en 2024).

Y en estos casos, la NFL cubre todos los gastos: viajes, hospedaje, producción, equipo y entourage. Por lo tanto, el verdadero “pago” viene de la exposición masiva: millones de espectadores que son más de 100 millones tan solo en Estados Unidos, aumento en streams, ventas de música, giras y patrocinios. Para artistas como Bad Bunny, esto puede traducirse en ganancias indirectas enormes como subidas de 200-500% en streams post-show en casos previos.

En pocas palabras, Bad Bunny no cobra por el show, pero el impacto en su carrera y marca global vale mucho más que cualquier cheque.

