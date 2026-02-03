NFL regresa a México: Habrá partido de temporada regular en el Estadio Azteca

Después de una pausa obligada de cuatro años, la más larga desde que la NFL comenzó a incluir duelos de temporada regular en el Estadio Azteca, la liga ha confirmado su gran regreso a la Ciudad de México. El anuncio, hecho por el comisionado Roger Goodell durante las actividades previas al Super Bowl LX, marca el fin de una espera que tenía con la incertidumbre a millones de aficionados mexicanos, la base de fans más grande y apasionada fuera de Estados Unidos.

NFL en el Estadio Azteca / Alika Jenner Ampliar

A partir de este año, la Ciudad de México volverá a ser sede de al menos un partido de temporada regular de la NFL, con un acuerdo multianual que asegura juegos en el renovado Estadio Azteca durante las temporadas 2026, 2027 y 2028. El primer encuentro está programado para diciembre, una fecha que rompe con la tradición de noviembre de años anteriores y que aprovecha el Coloso de Santa Úrsula ya listo tras su remodelación para el Mundial.

Este regreso no es solo un evento deportivo: es una reafirmación del compromiso de la NFL con México. Como señaló Arturo Olivé, Director General de NFL México: “Estamos felices de traer de vuelta los partidos de temporada regular a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”. El Estadio Banorte, con su historia legendaria en la liga, incluyendo el récord histórico de asistencia en un juego de temporada regular en 2016, está listo para volver a vibrar con la intensidad que solo un duelo de la NFL en México puede generar.

Cambio logístico clave

Uno de los ajustes más relevantes es el cambio en la programación: el partido inaugural de esta nueva etapa se jugará en diciembre, en lugar de las fechas habituales de octubre o noviembre. Esto responde a la necesidad de coordinar con el calendario post-Mundial y aprovecha un estadio completamente renovado, con mejor infraestructura, iluminación y comodidades para los jugadores y el público. La NFL busca maximizar la experiencia para los fans locales y visitantes, en un momento en que la liga expande su huella internacional con nueve juegos fuera de EE.UU. en 2026, incluyendo destinos como Río de Janeiro, Madrid, París y Melbourne.

Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers en el Estadio Azteca 2019 / Jam Media Ampliar

¿Qué equipos podrían venir a México?

Aunque la NFL aún no ha anunciado oficialmente las franquicias para 2026, se esperan detalles en los próximos meses junto con el calendario NFL, hay varios candidatos fuertes basados en antecedentes, popularidad en México y necesidades de programación:

San Francisco 49ers : Han sido protagonistas en los últimos juegos de la NFL en México y circulan fuertes rumores de su regreso.

: Han sido protagonistas en los últimos y circulan fuertes rumores de su regreso. Dallas Cowboys : Con una de las aficiones más grandes en México junto a Steelers y Raiders .

: Con una de las aficiones más grandes en México junto a y . Kansas City Chiefs o Houston Texans : Equipos con creciente popularidad en Latinoamérica.

o : Equipos con creciente popularidad en Latinoamérica. Arizona Cardinals (históricos en el Azteca), Miami Dolphins o incluso Los Angeles Rams, con designaciones internacionales.

Independientemente de quiénes sean los protagonistas, el regreso de la NFL a la CDMX promete ser un espectáculo inolvidable: estadio remodelado, afición apasionada y futbol americano de élite en su máxima expresión.

