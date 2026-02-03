Seahawks vs Patriots: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Super Bowl LX

Todo está listo para el juego más esperado en la NFL, pues este domingo 8 de febrero se jugará una nueva edición del Super Bowl LX.

New England Patriots

Es la edición número 60 de este juego, por lo que es muy especial para los aficionados al emparrillado y, por si fuera poco, se enfrentarán dos equipos históricos como son los Patriots y Seahawks.

Los Patriots tuvieron unos años difíciles desde que Tom Brady dejó al equipo, aunque lograron una buena renovación para tener un equipo competitivo de la mano de Drake Maye. Del otro lado, Seattle fue el equipo más regular y completo de la temporada, dejando en claro desde las primeras semanas que tenía madera para llegar a este juego.

Seattle Seahawks

En cuanto al duelo de Quarterbacks, Drake Maye llega con 4394 yardas por aire, 31 pases de anotación y 8 interceptados. Del otro lado, Sam Darnold tiene 4048 yardas por aire, 25 pases de anotación y 14 interceptados.

En estos momentos, las principales casas de apuestas dan como favorito a los Seahawks por 4.5 puntos, pues llegan con números muy superiores a su rival, quienes llegaron al Super Bowl tras vencer a los Rams de Los Ángeles, mientras que Nueva Inglaterra dejó en el camino a los Denver Broncos.

Así que todo está listo para un duelo espectacular en la NFL, para que Seahawks y Patriots se enfrenten en el Super Bowl LX y las acciones las podrás vivir a través de la Cadena W.

PATRIOTS VS SEAHAWKS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER