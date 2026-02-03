Super Bowl 2026: ¿Cuáles son los mejores lugares para verlo en la CDMX?

Lugares para ver el Super Bowl 2026 en la CDMX / Logan Bowles

El Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada año, promete reunir a fanáticos de la NFL y a quienes solo buscan un buen plan y los mejores lugares para disfrutar del partido y del espectáculo de medio tiempo.

En la Ciudad de México, la expectativa también se vive con intensidad. Bares y restaurantes se preparan para recibir a los aficionados con comida, bebida y el ambiente perfecto para seguir la gran final.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero a las 5:30 pm. El partido enfrentará a Patriots y Seahawks, mientras que el medio tiempo estará a cargo del artista Bad Bunny.

Ya sea que seas un verdadero amante del deporte o busques un plan para pasar un buen rato con amigos o familia, el Super Bowl es la oportunidad ideal para disfrutar de botanas, bebidas y entretenimiento.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver el Super Bowl en la CDMX?

Si estás en la ciudad, estos son algunos de los spots recomendados para vivir la final de la NFL:

Arena Sports Bar

También conocido como Arena Cantina Fina, es uno de los favoritos para seguir cualquier evento deportivo. Su decoración está llena de referencias al deporte y su menú tipo cantina incluye un platillo por cada bebida que pidas. También cuentan con opciones a la carta y una amplia variedad de bebidas.Ubicación: Galerías Insurgentes, Parroquia 194, Colonia del Valle, Benito Juárez.

Pinche Gringo BBQ

Para quienes buscan un toque de Texas en la Ciudad de México, este lugar es una excelente opción. Su BBQ texano es muy popular y siempre organizan eventos especiales para disfrutar partidos como el Super Bowl.Sucursales: Patio Narvarte, Cumbres de Maltrata 360, y Warehouse Polanco, Lago Iseo 296.

Sport and Chips

No solo es un lugar para ver el partido, también permite practicar algunos deportes. Es ideal para quienes buscan una experiencia diferente, combinando comida, bebida y diversión en familia o con amigos.Ubicación: Miguel Ángel de Quevedo 1144, San Andrés Coyoacán. Se recomienda reservar, especialmente en días de eventos importantes.

Si quieres vivir el Super Bowl como se debe en la Ciudad de México, elige tu lugar favorito y prepárate para disfrutar del gran juego.

