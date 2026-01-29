Super Bowl Experiencie 2026: Cuándo, dónde y precio de boletos para el Patriots vs Seahawks con evento oficial de la NFL / Michael Owens

Monterrey se prepara para vibrar al ritmo del fútbol americano. Por primera vez, la Sultana del Norte será sede del NFL Super Bowl LX Experience, el evento oficial de la NFL que llevará la emoción del gran juego New England Patriots vs Seattle Seahawks, directamente a miles de aficionados mexicanos, sin necesidad de cruzar la frontera.

Lombardi Trophy

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl Experience 2026?

El domingo 8 de febrero, en el icónico Estadio Borregos del Tec de Monterrey, los fans podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que va mucho más allá de ver el partido en pantalla. Habrá zonas interactivas NFL, oportunidades de fotos con réplicas del Trofeo Vince Lombardi, autógrafos de leyendas y jugadores, mercancía oficial, áreas de comida temática y pantallas gigantes para seguir en vivo el Super Bowl LX desde Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Este Super Bowl Experience Monterrey representa un paso histórico para la NFL en México, consolidando el creciente amor por el fútbol americano en nuestro país, donde ya se han jugado partidos internacionales de la NFL y se prepara para el Mundial 2026.

Dirección: Av. Ricardo Covarrubias s/n, Tec de Monterrey

Av. Ricardo Covarrubias s/n, Horario del evento: De 12:00 a 22:00 horas

¿Qué actividades habrá en el evento?

En el Super Bowl Experience no solo podrás disfrutar de la gran final de la NFL, ya que habrá diversión para chicos y grandes.

Transmisión en vivo del Super Bowl LX

en vivo del Super Bowl LX Actividades interactivas NFL como lanzamiento de quarterback, intento de gol de campo, dinámicas físicas y más

Compra de mercancía oficial NFL

Área de food trucks y bebidas

Stefon Diggs y Drake Maye

¿Dónde comprar los boletos para el Super Bowl Experience 2026?

Los boletos para el Super Bowl Experience, disponibles en Ticketmaster, van desde aproximadamente $413 hasta $600 MXN por adulto y se espera una gran asistencia familiar, ya que es una celebración pensada para todas las edades.

El duelo Patriots vs Seahawks revive memorias épicas: es la revancha del Super Bowl XLIX (2015), cuando New England Patriots se impuso 28-24 con la famosa intercepción de Malcolm Butler. Ahora, con Drake Maye liderando a los Pats y Sam Darnold reviviendo su carrera en Seattle, el choque promete intensidad, estrategia y emociones de alto voltaje.

Para los regiomontanos y visitantes, es una oportunidad única de vivir el Super Bowl en Monterrey como nunca: con la pasión mexicana, el ambiente festivo regio y el respaldo oficial de la liga.

Seattle Seahawks

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl Experience 2026?

Boleto Adulto General: 413 a 600 pesos

413 a 600 pesos Boleto Menor General: 406 pesos

406 pesos Adulto descuento Banorte: 345 a 510 pesos

345 a 510 pesos Menor descuento Banorte: 345 pesos

Los precios no incluyen los cargos por servicio.

