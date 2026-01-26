Los Seahawks jugarán el Super Bowl “gracias al Papa León XIV”; la relación entre el éxito de Seattle y el Vaticano

La curiosa relación entre el éxito de los Seattle Seahawks en la NFL y el Vaticano (específicamente con los cambios de Papa) ha generado memes, teorías de fans y artículos generales en los últimos meses. Todo se basa en una coincidencia histórica que los aficionados de Seattle han convertido en una especie de “cábala divina” o superstición.

En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, se elige a Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) en abril. Esa temporada (2005), los Seahawks terminan con 13 victorias en la regular, llegan a su primer Super Bowl XL (jugado en febrero de 2006) y pierden contra los Pittsburgh Steelers (10-21).

Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978 y comenzó su ministerio el 22 de octubre del mismo año. / Thierry Orban Ampliar

En 2013, Benedicto XVI renuncia y se elige a Francisco (Jorge Bergoglio) en marzo. Los Seahawks vuelven a ganar 13 partidos en la regular, llegan al Super Bowl XLVIII (febrero 2014) y lo ganan de forma aplastante contra los Denver Broncos (43-8), logrando su único título hasta ahora.

En 2014 vuelven al Super Bowl (XLIX), pero pierden contra los Patriots sin que haya cambio de Papa, lo que algunos ven como confirmación de que la “bendición” solo llega con nuevo pontífice.

Trofeo Vince Lombardi Super Bowl LX / Aaron M. Sprecher Ampliar

En el 2025, tras la muerte de Francisco (en mayo de 2025), se elige a León XIV (el primer Papa estadounidense, Robert Francis Prevost, de Chicago y fan de los White Sox en MLB, según reportes). Los Seahawks responden con una temporada dominante: terminan con 14-3 en la regular, se coronan campeones de la NFC y avanzan al Super Bowl LX (8 de febrero de 2026) contra los New England Patriots, tras victorias contundentes en playoffs sobre 49ers y Rams.

La teoría de los fans es clara: cada vez que se elige un nuevo Papa en el siglo XXI, los Seahawks llegan al Super Bowl (y en uno de los casos lo ganan). Con León XIV en el trono de Pedro desde 2025, muchos en Seattle bromean que “el Papa les está dando una mano desde el Vaticano” o que hay una conexión mística entre el Halcón Marino y la Santa Sede.