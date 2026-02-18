¡La Nación Roja regresa! 49ers harán vibrar México en 2026

La marea roja volverá a inundar la capital del país. Los San Francisco 49ers regresarán a la Ciudad de México en 2026 para disputar un partido de temporada regular de la National Football League, reavivando una conexión histórica con la afición mexicana.

La noticia sacudió el calendario internacional y confirma a México como una de las plazas más importantes fuera de Estados Unidos. Será un duelo que trasciende fronteras: NFL en México 2026, 49ers en Ciudad de México y temporada regular NFL son ya tendencia entre los fanáticos que cuentan los días para el kickoff.

El escenario proyectado para este choque histórico es el emblemático Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), un coloso que ha albergado momentos legendarios del deporte mundial y que volverá a vibrar con el poder del emparrillado. La fecha exacta y el rival se confirmarán cuando la NFL publique el calendario oficial de la temporada 2026, lo que suele ocurrir entre abril y mayo.

¡Ya se la saben! Los 49ers jugarán en la Ciudad de México este año.

Regresa lo que nunca se fue 🇲🇽🏈

NFL Mexico City Game



The 49ers are playing in Mexico City this year.

The game is back, but the truth is, we never left.

NFL Mexico City Game 🇲🇽🏈@NFL | @49ers | @49ersESP pic.twitter.com/x6DF7pAfEV — NFL México (@nflmx) February 18, 2026

En cuanto a la boletería, se espera que la preventa y venta general de boletos se anuncien poco después de revelarse el calendario, tradicionalmente semanas más tarde, a través de los canales oficiales de la liga y la boletera autorizada en México. Los aficionados deberán estar atentos al anuncio oficial para conocer precios, fechas y horarios de salida, ya que se anticipa una demanda récord.

Cuando el balón vuele sobre la Ciudad de México en 2026, no será solo un partido: será una celebración épica del fútbol americano que reafirmará el romance eterno entre los 49ers y la afición mexicana.

