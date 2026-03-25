Mundial 2026: La estricta regla de FIFA que pone en jaque a los estadios de la NFL / Catherine Ivill - AMA

A menos de 100 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización enfrenta un desafío inesperado fuera de la cancha: adaptar los estadios de la NFL en Estados Unidos a las normas comerciales del fútbol internacional. El problema no es menor, ya que involucra millones de dólares, contratos de patrocinio y modificaciones estructurales en recintos de primer nivel.

Interior del SoFi Stadium / Brooke Sutton Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Volvió con gol! La joya de Pachuca que superó dos lesiones y levanta la mano para el Mundial 2026

La regla clave: cero publicidad ajena a FIFA

Uno de los principios más estrictos del organismo rector del fútbol mundial es la protección absoluta de sus patrocinadores. Por ello, la FIFA exige que durante el Mundial desaparezca cualquier rastro de publicidad que no esté autorizada por la organización.

Esto incluye logotipos, nombres comerciales, anuncios y cualquier tipo de branding visible dentro y fuera de los estadios, incluso aquellos que solo pueden observarse desde tomas aéreas.

La medida responde a una lógica clara: garantizar exclusividad a las marcas asociadas al torneo, evitando lo que se conoce como “ambush marketing” o publicidad encubierta de empresas no patrocinadoras.

El problema con los estadios de la NFL

Aquí surge el conflicto. A diferencia de muchos recintos futbolísticos en el mundo, los estadios de la NFL están profundamente ligados a marcas comerciales. Desde su nombre —como el SoFi Stadium o el MetLife Stadium— hasta elementos estructurales, todo forma parte de acuerdos publicitarios millonarios.

En total, 11 estadios de fútbol americano serán sedes del Mundial, y varios de ellos presentan dificultades para cumplir con la normativa de la FIFA.

El principal obstáculo radica en los logotipos gigantes instalados en techos o fachadas, diseñados para ser visibles desde el aire o en transmisiones televisivas. Cubrirlos no siempre es viable.

Mercedes-Benz Stadium / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Repechaje Intercontinental Mundial 2026: Partidos, horarios y sedes en México

El caso que obligó a FIFA a ceder

El ejemplo más representativo es el del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Su techo retráctil cuenta con una enorme estrella de la marca automotriz, compuesta por paneles gigantes de gran peso.

Modificar o cubrir esta estructura implicaría riesgos importantes para la integridad del inmueble y costos elevados. Ante este escenario, la FIFA tuvo que hacer una excepción poco común en sus reglas.

Este caso evidencia que, pese a la rigidez del reglamento, la organización también debe adaptarse a las condiciones reales de los estadios en Norteamérica.

Un reto logístico y comercial sin precedentes

La situación ha obligado a operadores, ingenieros y organizadores a buscar soluciones contrarreloj. En algunos casos, se analiza el uso de coberturas temporales, estructuras desmontables o ajustes en la producción televisiva para evitar mostrar publicidad no autorizada.

Sin embargo, no todos los recintos tienen una solución clara a semanas del torneo, lo que añade presión a la organización.

Detrás de esta normativa hay un componente económico clave. La FIFA controla los derechos de marketing, transmisión y patrocinio del torneo, lo que representa una de sus principales fuentes de ingresos a nivel global.

Permitir publicidad externa dentro de los estadios podría afectar directamente estos acuerdos comerciales multimillonarios.

La edición de 2026 será histórica por múltiples razones: contará con 48 selecciones y se disputará en tres países Estados Unidos, México y Canadá, lo que implica una logística sin precedentes.

En ese contexto, la adaptación de estadios originalmente diseñados para otro deporte refleja uno de los grandes retos de esta Copa del Mundo: armonizar infraestructuras, intereses comerciales y regulaciones internacionales.