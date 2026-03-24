Repechaje UEFA Mundial 2026: Partidos, horarios y sedes
¿Quiénes irán al Mundial 2026? Conoce los cruces de los cuadrangulares de la UEFA: Italia, Gales y Suecia buscan los últimos boletos.
En Europa se disputarán los cuadrangulares para definir a los últimos cuatro representantes de la UEFA en la Copa del Mundo. 16 equipos lucharán por obtener su boleto a la próxima justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá durante el verano.
En la llave A, la selección de Gales se medirá a Bosnia Herzegovina, al mismo tiempo que Italia chocará con Irlanda del Norte. Estos duelos se llevarán a cabo el jueves 26 de marzo y quienes resulten vencedores se verán las caras el martes 31 para conocer a la selección que avanzará a la Copa del Mundo. Vale la pena mencionar que el país que avance será incluido en el grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Por otro lado, en la llave B Ucrania se verá las caras con Suecia, mientras que Polonia se enfrentará a Albania. Los ganadores se medirán por un boleto al Mundial y el vencedor de esta llave irá al grupo F con Túnez, Países Bajos y Japón.
En la llave C, Eslovaquia se medirá a Kosovo y Turquía chocará con Rumania. Las selecciones ganadoras jugarán por un boleto al Mundial y, quien lo consiga, irá directamente al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Finalmente, en la llave D la República Checa se medirá a la República de Irlanda, al mismo tiempo que Dinamarca se enfrentará a Macedonia del Norte. Los ganadores jugarán por el último boleto para la Copa del Mundo y, quien resulta vencedor será incluido con México, Sudáfrica y Corea del Sur en el grupo A.
FECHAS, PARTIDOS, SEDES PARA EL REPECHAJE UEFA
Italia vs Irlanda del Norte
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Gewiss Stadium
- TV: Sky Sports / Sky+/ ViX Premium
Gales vs Bosnia y Herzegovina
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Cardiff City Stadium
- TV: Sky Sports / Sky+
Ucrania vs Suecia
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Estadio Ciudad de Valencia
- TV: Sky Sports / Sky+/ ViX Premium
Polonia vs Albania
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Nacional
- TV: Sky Sports / Sky+
Turquía vs Rumanía
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 11:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Vodafone Park
- TV: Sky Sports / Sky+
Eslovaquia vs Kosovo
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Tehelné pole
- TV: Sky Sports / Sky+
Dinamarca vs Macedonia del Norte
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Parken Stadium
- TV: Sky Sports / Sky+
República Checa vs Irlanda
- Fecha: jueves 26 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Sinobo Stadium
- TV: Sky Sports / Sky+
Finales
Italia/Irlanda del Norte vs Gales/Bosnia
- Fecha: martes 31 de marzo
- Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Por definir (Sede en Cardiff, Gales o Zenica, Bosnia)
- TV: Sky Sports / Sky+ / UEFA.TV/ViX Premium
Ucrania/Suecia vs Polonia/Albania
- Fecha: Martes 31 de marzo 2026
- Hora: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Por definir (Sede en Valencia, España* o Estocolmo, Suecia)
- TV: Sky Sports / Sky+
Turquía/Rumanía vs Eslovaquia/Kosovo
- Fecha: Martes 31 de marzo
- Hora: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Por definir (Sede en Bratislava, Eslovaquia o Pristina, Kosovo)
- TV: Sky Sports / Sky+
Dinamarca/Macedonia del Norte vs Chequia/Irlanda
- Fecha: Martes 31 de marzo
- Hora: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)
- Estadio: Por definir (Sede en Praga, Rep. Checa o Dublín, Irlanda)
- TV: Sky Sports / Sky+