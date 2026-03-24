;

Repechaje UEFA Mundial 2026: Partidos, horarios y sedes

¿Quiénes irán al Mundial 2026? Conoce los cruces de los cuadrangulares de la UEFA: Italia, Gales y Suecia buscan los últimos boletos.

Repechaje UEFA Mundial 2026: Partidos, horarios y sedes

Alex López

En Europa se disputarán los cuadrangulares para definir a los últimos cuatro representantes de la UEFA en la Copa del Mundo. 16 equipos lucharán por obtener su boleto a la próxima justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá durante el verano.

En la llave A, la selección de Gales se medirá a Bosnia Herzegovina, al mismo tiempo que Italia chocará con Irlanda del Norte. Estos duelos se llevarán a cabo el jueves 26 de marzo y quienes resulten vencedores se verán las caras el martes 31 para conocer a la selección que avanzará a la Copa del Mundo. Vale la pena mencionar que el país que avance será incluido en el grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Por otro lado, en la llave B Ucrania se verá las caras con Suecia, mientras que Polonia se enfrentará a Albania. Los ganadores se medirán por un boleto al Mundial y el vencedor de esta llave irá al grupo F con Túnez, Países Bajos y Japón.

Balón Copa del Mundo 2026

En la llave C, Eslovaquia se medirá a Kosovo y Turquía chocará con Rumania. Las selecciones ganadoras jugarán por un boleto al Mundial y, quien lo consiga, irá directamente al grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Finalmente, en la llave D la República Checa se medirá a la República de Irlanda, al mismo tiempo que Dinamarca se enfrentará a Macedonia del Norte. Los ganadores jugarán por el último boleto para la Copa del Mundo y, quien resulta vencedor será incluido con México, Sudáfrica y Corea del Sur en el grupo A.

FECHAS, PARTIDOS, SEDES PARA EL REPECHAJE UEFA

Italia vs Irlanda del Norte

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Gewiss Stadium
  • TV: Sky Sports / Sky+/ ViX Premium

Gales vs Bosnia y Herzegovina

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Cardiff City Stadium
  • TV: Sky Sports / Sky+

Ucrania vs Suecia

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Estadio Ciudad de Valencia
  • TV: Sky Sports / Sky+/ ViX Premium

Polonia vs Albania

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Nacional
  • TV: Sky Sports / Sky+

Turquía vs Rumanía

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 11:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Vodafone Park
  • TV: Sky Sports / Sky+

Eslovaquia vs Kosovo

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Tehelné pole
  • TV: Sky Sports / Sky+

Dinamarca vs Macedonia del Norte

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Parken Stadium
  • TV: Sky Sports / Sky+

República Checa vs Irlanda

  • Fecha: jueves 26 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Sinobo Stadium
  • TV: Sky Sports / Sky+

Finales

Italia/Irlanda del Norte vs Gales/Bosnia

  • Fecha: martes 31 de marzo
  • Hora: 13:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Por definir (Sede en Cardiff, Gales o Zenica, Bosnia)
  • TV: Sky Sports / Sky+ / UEFA.TV/ViX Premium

Ucrania/Suecia vs Polonia/Albania

  • Fecha: Martes 31 de marzo 2026
  • Hora: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Por definir (Sede en Valencia, España* o Estocolmo, Suecia)
  • TV: Sky Sports / Sky+

Turquía/Rumanía vs Eslovaquia/Kosovo

  • Fecha: Martes 31 de marzo
  • Hora: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Por definir (Sede en Bratislava, Eslovaquia o Pristina, Kosovo)
  • TV: Sky Sports / Sky+

Dinamarca/Macedonia del Norte vs Chequia/Irlanda

  • Fecha: Martes 31 de marzo
  • Hora: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Estadio: Por definir (Sede en Praga, Rep. Checa o Dublín, Irlanda)
  • TV: Sky Sports / Sky+

