Zinedine Zidane será el nuevo Director Técnico de la Selección Francesa / Quality Sport Images

Después de la decisión de Didier Deschamps de dejar la directiva de la Selección de Francia después del Mundial 2026, existen las especulaciones de quién podría tomar la batuta. El francés y exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, es el principal candidato

Didier Deschamps / Franco Arland - FIFA Ampliar

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A casi 5 años de dejar el banquillo del Real Madrid, el francés podría tomar las riendas del equipo galo después del término de la justa mundialista. Fuentes cercanas a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) han confirmado que existe un acuerdo apalabrado de que Zizou se integrará a Los Bleus.

Este domingo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, confirmó tener el nombre del siguiente dirigente del banquillo francés pero no quiso revelar más información al respecto:

Conozco su nombre. Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también cuente con el apoyo de los franceses, ya que la selección francesa de fútbol es el equipo de los franceses — Philippe Diallo

El mandatario fue enfático sobre la relevancia del cargo, señalando que la exigencia para el sucesor de Deschamps es máxima.

La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los franceses — Philippe Diallo

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Zinedine Zidane / Quality Sport Images Ampliar

Igualmente, Zinedine quién fue campeón con Francia en 1998 también ha expresado su deseo por llegar al banquillo en diferentes ocasiones.

Lo seré [seleccionador] un día, espero serlo un día. Tengo ganas, por supuesto. Tengo ganas de una nueva etapa con la selección — Zinedine Zidane

Aunque su trayectoria como director técnico es breve comparada con la de otros entrenadores, el marsellés de 53 años ha tenido resultados importantes, durante su gestión del conjunto merengue, consiguió 11 trofeos, destacando la conquista de tres Champions League de forma consecutiva (2016-2018).