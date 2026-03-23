Sevilla despide a Matías Almeyda tras perder con Valencia y queda al borde del descenso en LaLiga 2026 / Fran Santiago

El Sevilla FC tomó una decisión drástica en medio de su peor momento de la temporada: destituyó al entrenador argentino Matías Almeyda tras la derrota 0-2 frente al Valencia, un resultado que dejó al equipo al borde de la zona de descenso en LaLiga 2025-2026.

Ex DT Sevilla FC Matías Almeyda / Europa Press Sports Ampliar

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La caída ante el conjunto valenciano fue el detonante de una situación que venía deteriorándose desde hace semanas. El equipo andaluz no solo mostró un rendimiento irregular, sino que también acumuló cifras preocupantes tanto en defensa como en resultados, lo que terminó por colmar la paciencia de la dirigencia.

Con apenas tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y ubicado en la decimoquinta posición, el Sevilla atraviesa una de sus campañas más complicadas en los últimos años. La derrota reciente confirmó las dudas sobre el proyecto deportivo encabezado por Almeyda, quien había asumido el cargo en el verano de 2025.

Un ciclo corto y con números negativos

El paso de Almeyda por el banquillo sevillista estuvo lejos de cumplir las expectativas. En total, dirigió 32 partidos oficiales, con un balance irregular: ocho victorias, siete empates y 14 derrotas en liga, además de una temprana eliminación en la Copa del Rey.

Uno de los aspectos más críticos fue el rendimiento defensivo. El Sevilla se convirtió en uno de los equipos más goleados del campeonato, recibiendo más de 50 goles, lo que evidenció problemas estructurales en el planteamiento del técnico argentino.

A esto se sumó una racha negativa en las últimas jornadas, con apenas una victoria en varios partidos, lo que terminó de inclinar la balanza hacia su salida.

La derrota que lo cambió todo

El partido ante Valencia marcó el punto de quiebre. El Sevilla mostró un juego plano, con pocas ideas ofensivas y sin capacidad de reacción, lo que generó molestia tanto en la afición como en la directiva.

Tras el encuentro, el propio Almeyda había asumido la responsabilidad del mal momento del equipo, reconociendo que el rendimiento había sido muy bajo y que él era el principal responsable.

Sin embargo, el club decidió no esperar más y aprovechó el parón por la fecha FIFA para realizar el cambio de entrenador con el objetivo de reencaminar la temporada.

Matías Almeyda, ex entrenador de Sevilla FC, / Angel Martinez Ampliar

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Sevilla busca reacción urgente

La directiva ya trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico que pueda revertir la situación en el tramo final del campeonato. Entre los candidatos aparece el nombre de Luis García Plaza, quien sería el principal apuntado para asumir el cargo.

El nuevo entrenador tendrá la difícil misión de salvar al equipo del descenso y recuperar la competitividad en un calendario que incluye enfrentamientos directos por la permanencia.

Un presente preocupante

La destitución de Almeyda refleja la crisis deportiva que atraviesa el Sevilla, un club que en los últimos años había sido protagonista en competiciones europeas, pero que hoy lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

Con nueve jornadas por disputarse, el margen de error es mínimo y cada partido será clave para evitar una caída histórica. El cambio de entrenador busca ser el punto de inflexión, aunque el tiempo apremia y la presión aumenta en Nervión.